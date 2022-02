Für kommenden Montag, 18 Uhr, ist erneut eine Kundgebung unter dem Motto „PS: solidarisch + fair“ angekündigt.

Beginn ist um 18 Uhr auf dem Exe. Felicitas Lehr hat die Veranstaltung angemeldet. Sie sagt: „Wir wollen mit dieser Aktion – wie in den vergangenen Wochen – deutlich machen, dass es in Pirmasens Menschen gibt, die solidarisch sind, die Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen, die sich an die staatlich vereinbarten Regeln halten und die entschieden für diese Werte eintreten. Um unserer Solidarität zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, werden wir den Teilnehmenden eine Spendenaktion vorschlagen.“ Bei der Veranstaltung gilt Maskenpflicht und das Abstandsgebot.