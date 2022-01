Unter dem Motto „Pirmasens: solidarisch und fair“ demonstrierten am Montag rund 150 Menschen für Solidarität und Rücksichtnahme und warben für die Einhaltung staatlicher Regeln zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. Für Montag, 17. Januar, 17.30 Uhr, hat Organisatorin Felicitas Lehr erneut eine Kundgebung auf dem Exerzierplatz angemeldet.

„Alle Demokratinnen und Demokraten sind erneut aufgerufen, sich am Montag, 17. Januar, ab 17.30 Uhr auf dem Exerzierplatz zu einer Kundgebung zu treffen – selbstverständlich mit Gesichtsmaske und Abstand“, schreibt Lehr, die Stadtverbandsvorsitzende der Grünen. Mit dieser Aktion solle deutlich gemacht werden, dass es in Pirmasens Menschen gebe, die solidarisch sind, die Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen und sich – um eine weitere Verbreitung von Corona zu verhindern – an die staatlich vereinbarten Regeln halten. Mit der Kundgebung wollen die beteiligten Gruppierungen – demokratische Parteien, Gewerkschaften, Kirchen – allen danken, die in Zeiten der Pandemie mit harter Arbeit und persönlichem Einsatz zum Funktionieren des Gesundheitssystems beitragen.

Wie Lehr ergänzte, hätten sie nach der Veranstaltung am Montag zahlreiche Zusendungen und Anrufe erreicht, in denen sie darum gebeten worden sei, die Aktion weiterzuführen. Das werde sie – wie bereits im Vorfeld angekündigt – weiterhin tun.