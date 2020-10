Checkmate ist der neueste Name in der schon seit jeher sehr gut aufgestellten Pirmasenser Rockmusikszene. Patrick Lang (Gesang), Arthur Fink (Gitarre), Ralf Freyer (Bass) und Schlagzeuger Thomas Musal wollten eigentlich am 31. Oktober im Sportheim der SG 05 Pirmasens ihr Live-Debüt geben. Das Konzert wurde jedoch abgesagt. Über die Gründung der Band und wie es nun weitergeht, sprach Peter Schneider mit dem Bassisten Ralf Freyer.

Wann und warum haben Sie Checkmate eigentlich gegründet?

Die Gründung fand im Februar statt. Patrick Lang, Martin Schaller, der leider nicht mehr dabei ist, und ich waren schon länger entschlossen, eine Band zu formieren. Zum ersten Treffen luden wir noch Arthur Fink ein, mit dem ich schon in einer anderen Band zusammen war und mit dem ich beim Marius-Collet-Gedenkkonzert 2019 gemeinsam gespielt hatte. Als Schlagzeuger baten wir Thomas Musal hinzu, den ich im November 2019 kennengelernt hatte. So trafen wir uns zum ersten Mal Anfang März. Richtig los ging es dann nach der leidigen Corona-Unterbrechung ab dem 9. Mai. Leider war das dann auch die letzte Probe mit Martin Schaller. Seither geben wir als Quartett Gas.

Wo geht es stilistisch hin und welche Inspirationsquellen hat die Band?

Grundsätzlich sehe ich uns im Hard- und Heavy-Rock beheimatet, dennoch sind wir experimentierfreudig und für alle musikalischen Einflüsse offen. Deswegen haben unsere Songs auch alle etwas Eigenes. Man kann also nicht wirklich sagen, dass wir spezifische Inspirationsquellen haben.

Wie bewerten Sie mit dem Abstand von nun fast einem Jahr das Fehlen des Musikclubs Schwemme in der Pirmasenser Musikszene. Er wäre für Sie doch die ideale Bühne gewesen.

Dass die Rockkneipe Schwemme nicht mehr existiert, ist ein tiefer Einschnitt. Es gibt keine vergleichbare Location für Konzerte in Pirmasens und der Region.

Werden bei künftigen Auftritten tatsächlich nur eigene Songs gespielt, oder gibt es auch den ein oder anderen Coversong von Checkmate zu hören?

Wir haben uns dafür entschieden, unsere eigene Kreativität zu entfalten. Alle vier Musiker unserer Band bringen dafür die nötigen Voraussetzungen mit. Solange eigene Ideen da sind, besteht unserer Ansicht nach nicht die Notwendigkeit, Coversongs einzuplanen.

Ist in absehbarer Zukunft geplant, die Eigenkompositionen auf CD zu brennen oder als Soundfiles zugänglich zu machen?

Studio-Aufnahmen sind natürlich geplant. Aber alles zu seiner Zeit. Unser Anliegen ist in erster Linie, live zu spielen.

Bitte nennen Sie den Musikfans einige Gründe, beim hoffentlich bald stattfindenden Checkmate-Debütkonzert dabei zu sein.

Da im laufenden Jahr seit Mitte März kaum noch Veranstaltungen dieser Art durchgeführt wurden, besteht bei allen Musikliebhabern und speziell auch im Bereich Hard- und Heavy-Rock eine enorme Nachfrage nach Konzerten, was sich jetzt im Vorfeld des leider abgesagten Auftritts auch gezeigt hat. Uns treibt es jedenfalls auf die Bühne, um mit unseren Freunden zu feiern.

Infos

Weitere Infos zu Checkmate stehen im Internet unter https://www.facebook.com/Schwemme-Rock-Events-111387155649563.

Besuch im Proberaum: Arbeit am zwölften eigenen Song

Die Plakate waren schon gedruckt, die transportable Bühne bestellt und die Proben liefen auf Hochtouren, doch die Vorstandschaft des SG 05 Pirmasens entschied, das Debüt-Konzert von Checkmate aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionen in der Südwestpfalz kurzfristig abzusagen.

„Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, hofft nun Frontmann Patrick Lang, der mit seinen drei Band-Kollegen im ehemaligen Lager der Bundeswehr auf der Bärenhütte bei Nünschweiler probt. „Der Auftritt wird im nächsten Jahr ganz sicher nachgeholt – und zwar bei einem Open Air auf dem Fußballplatz der SG Pirmasens. Und wir hoffen, dass die als Support angekündigte Gruppe „Friday Night Heroes“ auch beim neuen Termin dabei sein kann“, so der Checkmate-Sänger weiter.

Einen ersten Höreindruck gibt das Quartett im Proberaum bei der Live-Vorstellung der Eigenkomposition „Highway Star“. Checkmate spielt versiert, enorm heavy und druckvoll, aber dennoch melodisch mit Blick auf den eingängigen Refrain. Weitere Songs haben Titel wie „Take It The Easy Way“, „Iron Kiss“, „Heartbreaker“ und „Legion Of Doom“. „Momentan haben wir elf eigene Lieder am Start, an Nummer zwölf wird gerade gearbeitet“, erzählt Lang. Musikalisches Potenzial ist also vorhanden.