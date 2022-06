Ein Softwarefehler im Kassensystem hat am Dienstagmorgen bundesweit zur zeitweisen Schließung vieler DM-Drogeriemarktfilialen geführt.

In Pirmasens war die Filiale in der Bitscher Straße betroffen, die erst um 13 Uhr wieder Kunden abkassieren konnte. Auch Bargeldzahlung war nicht möglich. Die Ursache sei schnell gefunden worden, wie ein Unternehmenssprecher versicherte. Was genau die Ursache war, wurde jedoch nicht bekannt. In der Pirmasenser Filiale in der Bitscher Straße waren nach 13 Uhr zwar wieder Zahlungen per Bargeld und EC-Karte möglich. Handy-Zahlsysteme funktionierten jedoch noch nicht, wie vor Ort zu hören war. Auch Gutscheine konnten nicht eingelöst werden. Die DM-Kette war im Juni bereits wegen eines Problems mit der Kartenzahlung eingeschränkt, wie auch Discounter oder der Pirmasenser Biofrischmarkt sowie Tankstellen. Tagelang konnte nur noch mit Bargeld bezahlt werden.