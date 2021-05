Die Autokino-Idee vom Lager-14-Team zieht weitere Kreise. Für Sonntag, 11 Uhr, sind nun Gläubige beider christlicher Konfessionen eingeladen, in den aufgesprayten Parkflächen für Cineasten einzuparken: zum ökumenischen Autogottesdienst. Filmnächte-Organisator Frederik Rößler hat Mark Baiersdörfer, Gemeindeassistent der Pfarrei Seliger Nardini, das Gelände vom Autokino auf dem Messplatz zur weiteren Nutzung vorgeschlagen. Der kirchliche Mitarbeiter fand die Idee auf Anhieb klasse. So kommt das Wort Gottes am Sonntag über Funk. Unter dem Credo „Meine Stärke, mein Licht“ sprechen die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche zur Gemeinde von der Bühne herab – mit Mikrofon. Die Teilnehmer des Gottesdienstes sitzen derweil im Auto – wie beim Autokino auch. Übers Radio werde dann der Ton in die Fahrzeuge geliefert, erklärt Uwe Beck, Pfarrer der Pirmasenser Pauluskirchengemeinde im Winzler Viertel. Lange haben die Beteiligten auf die Genehmigung des Ordnungsamts gewartet und gefürchtet, mit der Werbung ins Hintertreffen zu geraten. Am Mittwoch Vormittag bekamen die Kirchen dann grünes Licht. Gerade noch rechtzeitig: Denn eine Woche darauf soll es voraussichtlich wieder Gottesdienste in den Kirchen geben, hat Beck gehört. Allerdings in reduzierter Form und mit Mundschutz höchstwahrscheinlich.

Eine verrückte Sache

„Wir freuen uns, dass die Zeit der stillen Andacht vorbei ist“, sagt der evangelische Gemeindepfarrer, der den Autogottesdienst schon als verrückte Sache sieht. Im positiven Sinne natürlich. Endlich wieder zusammen mit der Gemeinde sein und predigen. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. „Wir können auch wieder zusammen singen“, sagt er und freut sich auf den Gottesdienst mit Liedern – auch wenn er die Stimmen der Gläubigen aus ihren Autos nicht hören kann. Vielleicht könne er die Menschen durch die Windschutzscheibe nicht mal sehen, doch ein ganz neues Format sei es und viel besser als nichts, findet der Pfarrer. Mit von der Partie sei wahrscheinlich auch Gitarrist Patric Schwab, kündigt Beck an. Der Musiker der Gruppe B.A.G on Stage, der sowieso oft in der Gemeinde spielt, sei für Sonntag eingeladen.

Das direkte Miteinander fehlt

Zwiegespalten sieht Beck die Veranstaltung nur, weil das direkte Miteinander fehle. „Wir hören ja leider von den Leuten nichts – auch keine Antworten“, findet der Pfarrer, der hier an die wechselseitigen Sprechgesänge der katholischen Kirche denkt. Für den Rest überwiege die Freude, dieses aufregende Projekt zu starten, sagt Beck voller Enthusiasmus.

„Eine ganz kreative, ja geniale Idee“, findet auch Wolfdietrich Rasp, Pfarrer der Lutherkirchengemeinde, der davon ausgeht, dass es am Sonntag voll werden wird. „Die Menschen sind einfach neugierig“, weiß der Pfarrer – und bei dem Konzept käme beides zusammen. Die Lust, endlich wieder Gottesdienst zu feiern und das besondere „Setting“ auch, das allein schon Interesse schüre. Auch er hätte gerne an dem Autogottesdienst teilgenommen. Allerdings hat er parallel zu dem ökumenischen Gottesdienst einen eigenen außergewöhnlichen Termin: eine Haustaufe im Garten. „Eine ganz alte Form der Taufe“, erklärt Rasp.