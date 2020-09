Für heute hat Verdi in Pirmasens zum Warnstreik aufgerufen. Es fahren weder Schul- noch sonstige Busse. Sollte sich die Gewerkschaft mit ihren Forderungen durchsetzen, wäre das für die Steuerzahler mit hohen Kosten verbunden.

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Alleine im Haushalt der Stadt würde das zu 1,7 Millionen Euro Mehrkosten führen, wie das Rathaus auf Anfrage mitteilte. Nicht eingerechnet sind die Forderungen für die Berufspraktikanten sowie bei den Auszubildenden. Bei den Stadtwerken, die heute bestreikt werden, dreht es sich um eine zusätzliche Summe von rund 700.000 Euro pro Jahr, teilt der Energieversorger mit. Kürzlich war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

Um bis dahin weiteren Druck aufzubauen, hat Verdi in Pirmasens für heute zum Streik aufgerufen. Das hat folgende Konsequenzen: Die Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH bleibt geschlossen, der komplette Busverkehr ist eingestellt: Es fahren ganztags weder in den Vororten noch in der Innenstadt Schüler- und Linienbusse. Die Verkehrsbetriebe sind nicht erreichbar. Wegen des Streiks bleibt zudem die Mobilitätszentrale am Exerzierplatz geschlossen. Der Ruftaxi-Verkehr wird Tag vollständig eingestellt. Auskunft erteilt der Betreiber telefonisch unter der Nummer 06331/876-276. Die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens sind nicht von dem Streik betroffen.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Auflagen sei es nicht sinnvoll, Teilbereiche des Buslinienverkehrs aufrecht zu erhalten, weil erwartet werde, dass es hier zu Kapazitätsengpässen kommen würde, informieren die Stadtwerke. Im Ruftaxiverkehr könne aus dem gleichen Grund keine sichere Beförderung gewährleistet werden.

Die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH garantiert eine ganztägige Notbesetzung. Die Meldestelle (Telefonzentrale) sowie die Bereitschaftsdienste sind erreichbar.

Ein ganztägiger Betrieb des Plubs könne nicht garantiert werden, schreiben die Stadtwerke. Sie raten Badegästen, sich vorab unter Telefon 06331/72500 zu informieren.