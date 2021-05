Corona hat, wie könnte es anders sein, auch den Alltag der Pirmasenser Feuerwehr verändert. Laut Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär hat die Truppe im April wieder ihren Übungsbetrieb aufgenommen, jedoch in reduzierter Besetzung.

Viermal im Monat kommen maximal jeweils neun Leute zur Übung anstatt dass zweimal im Monat 30 bis 50 Leute gemeinsam üben. Zudem bildeten sich hauptamtliche wie ehrenamtliche Wehrleute mit Video-Schulungen fort. Das ist machbar, aber keineswegs optimal, denn die Feuerwehr-Routine speist sich nun einmal von Übungen in der Praxis. „Schlauchleitungen verlegen muss man üben“, macht Bär deutlich; da kann ein Video noch so gut sein. Bei der etwa 50-köpfigen Jugendfeuerwehr sind die Übungen komplett ausgesetzt. Bär hofft, dass im Juni ein Neustart möglich ist.

Laut Bär gab es bislang noch keinen Corona-Fall bei der Feuerwehr. „Unsere Hygienegrundsätze werden ständig weiterentwickelt“, berichtet er. Der Besucherverkehr in der Feuerwache in der Gasstraße ist auf das Notwendigste reduziert. Eine weitere Maßnahme ist, dass die Wehr zu Einsätzen in kleineren Gruppen als sonst ausrückt beziehungsweise ihre Mannschaft auf mehr Fahrzeuge verteilt, um auch in den Autos den Abstand zu wahren.

Die Pirmasenser Feuerwehr ist eine freiwillige Feuerwehr. Sie zählt 19 hauptamtliche Wehrleute, das sind feuerwehrtechnische Beamte, plus 80 bis 90 Ehrenamtliche. Ein großer Teil von ihnen ist laut Bär als Teil der Prioritätsgruppe 3 bereits geimpft. Er ist, was die Dringlichkeit der Impfung für Wehrleute betrifft, zwiegespalten: Einerseits gingen Wehrleute eh gut geschützt in Einsätze hinein. „Da ist die Ansteckungsgefahr im Supermarkt größer“, sagt der Feuerwehr-Chef. Doch leiste die Wehr auch häufig technische Hilfe – und beispielsweise bei Unfällen komme man anderen Menschen doch sehr nah. „Wenn Sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung machen, können Sie schlecht Abstand halten“ verdeutlicht Bär. Was jedoch Hygiene und Desinfektion nach einem Einsatz betrifft, seien Wehrleute von jeher Profis, macht Bär deutlich.