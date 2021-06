Sozusagen im Vorbeifahren können die Pirmasenser am Samstag kostenlos problematischen Müll loswerden. Ein Spezialfahrzeug sammelt an drei Stationen beispielsweise Lacke, flüssiges Fett und Pflanzenschutzmittel ein.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auch bei der sogenannten Schadstoffsammlung Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Dazu gehört, dass die Abgabe im „Drive-in“-Verfahren erfolgt. Wer etwas abzuliefern hat, kann bis zum Schadstoffmobil vorfahren und die Wartezeit im Auto verbringen. Dadurch werden Menschenansammlungen vermieden. Das Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2) ist Pflicht, sobald man das Auto verlässt.

Das Spezialfahrzeug wird drei Stationen ansteuern: Von 9 bis 12 Uhr steht es am Messplatz. Die Einfahrt auf das Gelände ist dann ausschließlich an der Ecke Fahnen-/Blocksbergstraße möglich. Anschließend macht das Fahrzeug von 13.30 bis 14.30 Uhr in Windsberg Station, auf dem Parkplatz der Sängerhalle in der Römerstraße. Als letzter Halt wird Gersbach angefahren. Dort ist das Schadstoffmobil von 15 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in der Kindergartenstraße zu finden.

Die Flüssigkeiten möglichst in der Originalverpackung transportieren

Das Mobil nimmt kostenlos beispielsweise Reste von Putzmitteln, flüssiges Speiseöl, Pflanzenschutzmittel, lösungsmittelhaltige Spezialfarben und Lacke sowie andere Haushalts-Chemikalien entgegen, die gefährliche Abfälle darstellen. Es sei wichtig, diese Dinge richtig zu entsorgen, betont die Stadtverwaltung, damit Menschen, Tiere und die Umwelt nicht zu Schaden kommen. Die Abfälle sind unvermischt und wenn möglich in der Originalverpackung anzuliefern. Aus Sicherheitsgründen seien die Abfälle direkt beim Personal abzugeben. „Das unbeaufsichtigte Abstellen von Abfällen ist verboten. Es kann sogar als Umweltstraftat gewertet und entsprechend geahndet werden“, betont die Stadt. Zur Sicherheit sollten die Problemabfälle nur in dafür geeigneten und fest verschlossenen Gefäßen transportiert werden.

Nur Pirmasenser dürfen Schadstoffmobil ansteuern

Die Abfallberater weisen darauf hin, dass wasserlösliche Wandfarben heute schadstofffrei hergestellt werden. Die unbrauchbaren Reste dieser Farben gehören deshalb nicht zum Schadstoffmobil. Sie sollten eingetrocknet in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden. Die leeren Farbeimer gehören in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. Ein entsprechender Hinweis ist auf dem Etikett der Farbeimer zu finden. Sollte dieser fehlen, helfe die Umwelt- und Abfallberatung der Stadt gerne weiter, Telefon 06331/842490. Weitere Informationen und die nächsten Termine des Schadstoffmobils stehen im Internet auf www.pirmasens.de/abfall.

Die Verwaltung betont, dass sich die kostenlose Schadstoffsammlung lediglich an Pirmasenser richtet. Bewohner des Landkreises Südwestpfalz dürfen nichts anliefern. Sie finden Infos zu den Terminen des Umweltmobils des Landkreises im Internet auf www.lksuedwestpfalz.de/buergerservice/abteilungen/umwelt/umweltmobil/.