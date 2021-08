Teufelspfad, Gersbachtal, Ponywelt, Westwallmuseum: „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Ortsvorsteher Timo Völker über Niedersimten, wohl aber könne man den Vorort touristisch noch besser vermarkten. Das hat er sich für die kommenden Jahre vorgenommen.

Völker lobt dabei die Zusammenarbeit mit der angrenzenden Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. „Wir wollen schlagkräftiger werden gegenüber dem Wasgauland“, gibt er als Ziel aus. Man könne ebenfalls mit reichlich Natur punkten. Neben dem deutschlandweit beachteten Premiumwanderweg Teufelspfad will Völker künftig auch alte Rad-, Wander- und Waldwege in den Blick nehmen, sie mit Helfern pflegen, beschildern und ebenfalls touristisch vermarkten. Auch Ladestationen für Elektro-Fahrräder seien dabei ein Thema.

Der Ortsvorsteher hebt im Gespräch mit der RHEINPFALZ den wieder stärker gewordenen Zusammenhalt im Vorort hervor: Das sehe man beispielsweise daran, dass - wenn die Corona-Lage es zulässt - wieder Kerwe gefeiert werde und dass die Bürger es gemeinsam möglich machten, den Unterstand in der Dorfmitte zu erneuern. „Innerhalb eines Tages können wir einen Arbeitseinsatz auf die Beine stellen, gar kein Problem“, freut sich Völker über zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Zwölf Vereine, Bäckerei und Betriebe

In diesem Zusammenhang hebt er auch die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Ortsbeirat hervor. Viele Problemstellen seien abgearbeitet, nun könne man sich ganz der Entwicklung des gut 1000 Einwohner zählenden Vororts widmen. Dabei ist ihm wichtig, „dass der Dorfmittelpunkt der Dorfmittelpunkt bleibt“, gemeinsam mit dem je nach Jahreszeit und Anlass geschmückten Dorfbrunnen, dem früheren Waschbrunnen.

Niedersimten zählt laut Völker zwölf Vereine, darunter beispielsweise die Simter Spengler, Budo-Club-Samurai, Fanfaren- und Spielmannszug, Gesang- und Hundeverein. Auch die Dorfjugend, die wegen Corona einen Einkaufsservice für ältere Mitbürger einrichtete, sei aktiv. Mit der Bäckerei haben die Niedersimter noch eine Möglichkeit, Lebensmittel im Ort zu kaufen, „und es liegt mir am Herzen, dass das so bleibt“, sagt Völker. Auch Gewerbe gibt es noch im Vorort, beispielsweise eine Zimmerei, eine Sattlerei, einen Laden mit Geschenkartikeln und ein Autohaus.

Lob an die Stadt: Vororte im Fokus

Völker ist seit 2019 Ortsvorsteher von Niedersimten. Ihm ist nach eigenen Worten daran gelegen, Transparenz zu schaffen. Als Polizist verstehe er, wie eine Verwaltung tickt, und ihm sei es wichtig, politische Prozesse für die Bürger nachvollziehbar zu machen: Wer ist wofür zuständig? Warum dauern die Dinge so lange, wie sie dauern? Da fällt natürlich das Stichwort Ortsumgehung, und auch am Weg zur Kläranlage „sind wir weiter dran“, unterstreicht Völker.

Auch wenn er als Polizist 15 Jahre am Rhein eingesetzt war, war für ihn klar: Er will in Niedersimten bleiben. „Hier lebt man ein Stück weit behüteter und beschützter als in großen Städten“, sagt er, das mache den Vorort gerade für Familien attraktiv. Dass die Stadt in den Kindergarten „Pusteblume“ und in den Spielplatz investiert habe, begrüßten gerade junge Familien ausdrücklich. Ohnehin spüre man, dass Stadtspitze und Stadtverwaltung ein Augenmerk auf die Vororte hätten. „Da wird nicht nur die Kernstadt mit ihren Quartieren gesehen, auch wir sind im Fokus“, sagt Völker. Die Wege seien kurz, die Zusammenarbeit gut.

Wer nach Niedersimten ziehen will, hat die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen; Bauplätze gibt es nur noch wenige, und die sind in privater Hand. Neues Bauland zu erschließen komme für Niedersimten nicht in Frage: „Der Schlauch hat seine Ausdehnung erreicht“, sagt Völker mit Blick auf die Lage im Tal.