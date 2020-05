Ab Mittwoch dürfen in Pirmasens Gastronomen wieder Gäste bewirten. Ferienwohnungen, Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe, wie etwa die Jugendherberge, können ab 18. Mai für touristische Zwecke öffnen. Die Stadt will die gebeutelte Branche unterstützen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagt: „Infolge der wochenlangen Betriebsuntersagungen, der Absage von Familienfeiern, Seminaren und Veranstaltungen sowie der Beschränkungen im Tourismus ist die Hotellerie und Gastronomie mit am stärksten von der Krise betroffen.“

Eine „sympathische Visitenkarte“

Die Stadt wolle ihren Beitrag leisten, dass die Branche möglichst schnell wieder auf die Beine kommt. „Cafés, Restaurants, Hotels, Ferienwohnungen und die Jugendherberge seien nicht nur eine sympathische Visitenkarte bei Gästen, sondern prägen auch den Charakter der Siebenhügelstadt“, wird der OB in einer Mitteilung zitiert. Die Branche sei darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, zumal die Einrichtungen Orte der Begegnung und des Austausches seien.

Das ist konkret geplant

Konkret sieht die Stadt folgendes vor: Neben der Stundung von Gewerbesteuern ist auch eine Befreiung der Gastronomie von Sondernutzungsgebühren für Tische und Stühle auf kommunalen Flächen für das komplette Jahr 2020 geplant. Der Stadtrat soll das in seiner kommenden Sitzung absegnen, nachdem die CDU das Thema in die politische Debatte eingebracht hatte.

Anträge auf eine zeitweise Erweiterung der Außenbestuhlung sollen laut Stadt großzügig behandelt werden, damit die notwendigen Abstände zwischen den einzelnen Tischen besser eingehalten werden können.

Gastronomen, die ihre Sondernutzungsfläche erweitern wollen, oder erstmals eine Sondernutzungsfläche beantragen möchten, sollen sich an das Ordnungsamt wenden (E-Mail: ordnungsamt@pirmasens.de). In diesen Neu- oder Erweiterungsanträgen sollen die entsprechenden Flächen möglichst genau bezeichnet werden, rät die Verwaltung. Skizzen und Fotos der Flächen seien hilfreich für eine schnelle und strukturierte Bearbeitung. Anträge zu Sondernutzungsfläche werden in diesem Jahr kostenfrei bearbeitet und gegebenenfalls genehmigt, heißt es weiter.

Infos im Netz

Weitere Informationen finden Gastronomen auch auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.pirmasens.de/corona. In der Rubrik Gastronomie sind alle Hygieneregeln zusammengefasst. Dort gibt es für Wirte außerdem eine Tabelle zum Herunterladen, die eine Erfassung der Gäste-Kontaktdaten erleichtert. Ergänzend dazu findet sich auch eine Handreichungen zu Gastronomie und Beherbergung.

Weitere Betriebe dürfen öffnen

Die novellierte Landesverordnung sieht neben einer Öffnung der Gastronomie weitere Maßnahmen vor. So dürfen ab dem heutigen Mittwoch in Pirmasens auch wieder folgende Dienstleistungsbetriebe – unter den allgemein gültigen Sicherheits- und Hygieneregeln – wieder öffnen: Kosmetik- und Massagesalons, Nagel-, Tatoo- und Piercingstudios sowie Fahrschulen. Weiterhin geschlossen bleiben Clubs, Diskotheken, Shisha-Bars und ähnliche Einrichtungen. Gastronomen aus der Region hatten kürzlich noch gegen die Auflagen für ihre Branche demonstriert. Hier geht es zum Artikel.