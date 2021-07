Die Zahl der Krafträder hat 2021 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,66 Millionen Maschinen. Rund 44 Krafträder pro 1000 Einwohner waren es in Pirmasens. Oder in absoluten Zahlen: 1757 Maschinen und damit 62 mehr als im Vorjahr – ein neuer Höchstwert.

Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 12,1 Prozent liegt Pirmasens in der Bundesliga der Motorrad-Mädels auf Platz 318. Spitzenreiter unter 400 Städten, Kreisen (samt Stadtstaaten) ist die bayerische Stadt Ansbach mit 17,1 Prozent. Bei den Männern liegt Pirmasens mit 87,9 Prozent auf Platz 83. Da ist der Kreis Hildburghausen Spitzenreiter mit 90,5 Prozent. Zwar sind immer noch mehr Männer auf den Maschinen als Frauen, aber es gibt auch immer mehr Frauen, die den Gasgriff selbst in die Hand nehmen: Bundesweit wächst die Anzahl der Frauen mit eigenem Zweirad von Jahr zu Jahr. 2021 wurden 618.977 Mädels mit Maschinen gezählt. Anfang 2020 sind es 596.113, also 3,8 Prozent weniger gewesen.

In Pirmasens lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads und Co, die unter diesen Begriff fallen, Anfang 2021 bei 1757 Krafträdern. Die Anzahl derer, die auf Motorrädern und -rollern, sprich zulassungspflichtigen Zweirädern unterwegs sind, stieg im KBA-Vergleich um 48 auf 1670. Die Anzahl der Dreiräder liegt bei 25 (Vorjahr: 16). Bei den Quads sind 62 registriert (Vorjahr: 57).

Die Motorräder und die Unterarten sind auf Spaß ausgerichtet und meist im Schönwettereinsatz, wie die vielen Saisonkennzeichen zeigen, die in den Zahlen berücksichtigt wurden. Der Spaß ist allerdings auf eine Minderheit beschränkt, denn in Pirmasens haben rund 956 von 1000 Menschen keine Maschine am Start. Der Besitzstand nach Geschlechtern wie folgt: Bei den Frauen sind es in Pirmasens zehn Krafträder pro 1000 Frauen, bei den Männern 78 auf 1000.