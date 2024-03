Kurz vor Ostern hält der Frühling Einzug in die städtischen Blumenbeete: 60 Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt sorgen für bunte Farben in Pirmasens. Vandalismus ist mittlerweile kein Thema mehr.

Stiefmütterchen, Hornveilchen, Gänseblümchen und Vergissmeinnicht sollen in ihren bunten Farben die Bürgerinnen und Bürger erfreuen. Mehr als 20 Wechselfloranlagen in Pirmasens sind es, die aktuell von den Gärtnern bepflanzt werden müssen. Die Grünanlage in der Schäferstraße hinter der Polizei ist bereits fertiggestellt, am Freitag wurde der dortige Frühjahrsflor der Öffentlichkeit präsentiert.

Jetzt sind die Kästen rund ums Rathaus dran

Laut Bürgermeister Michael Maas werden knapp 40.000 Blumenzwiebeln in die städtischen Beete eingebracht. Viele von ihnen wurden bereits in den zurückliegenden Tagen und Wochen eingepflanzt, damit sie pünktlich zum Osterfest blühen. „All das, was jetzt schon anfängt zu blühen, haben wir bereits eingebracht, um entsprechende Farbakzente in der Stadt zu setzen. Im Mai nach den Eisheiligen geht es mit den Arbeiten dann weiter“, kündigt Maas an. Für den Frühjahrsflor federführend zuständig ist Sylke Fabian, Leiterin der Stadtgärtnerei. Wie sie erzählt, wurde in diesem Jahr im Stadtgebiet viel mit der Stiefmütterchen-Sorte „Frizzle Sizzle“ gearbeitet, deren Blütenblatt gewellt ist und in violetten, blauen, weißen, gelben, orangenen oder roten Farben erstrahlt.

In den kommenden Tagen sollen nun die Kästen rund um das alte und neue Rathaus befüllt werden. Die zahlreichen städtischen Blumenkübel, unter anderem in der Fußgängerzone und der Landauer Straße, sollen wie üblich erst im Herbst bepflanzt werden. „Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu unserer Arbeit sind durchweg positiv, Kritik kommt eigentlich gar nicht“, sagt Fabian. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zu früher sei Vandalismus inzwischen kein Thema mehr. „Die Leute freuen sich einfach über den Frühling und die vielen bunten Farben und das Grün mitten in der Stadt“, sagt Fabian.