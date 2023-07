Die Pirmasenser Stadtwerke warten weiterhin auf das Heizungsgesetz, bevor mit der dann nötigen kommunalen Wärmeplanung für Pirmasens begonnen wird.

Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr betonte in der Stadtratssitzung am Montag, dass sein Unternehmen seit einem Jahr an Überlegungen für ein effizienteres Wärmenetz dran sei, wegen der aktuellen Diskussion um eine kommunale Wärmeplanung aber alles hinten angestellt habe. Sicher sei momentan nur, dass die Stadtwerke ihre Wärmeversorgung bis 2045 dekarbonisieren, also weg von fossilen Energieträgern, müsse. Für die Wärmeplanung müssten die Stadtwerke erstmal im großen Stil Daten über die Pirmasenser Häuser und ihre Heizungen sammeln. Der Ausbau des Fernwärmenetzes werde mit der Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung die Stadtwerke einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, schätzt der Stadtwerke-Geschäftsführer. Es seien im Programm des Bundes jedoch für ganz Deutschland nur drei Milliarden insgesamt verfügbar.

Kritik kam von Sebastian Tilly (SPD) an den aktuellen Straßenbauprojekten in der Stadt, die allesamt ohne einen Ausbau der Fernwärmeversorgung projektiert würden, obwohl es sich teilweise um Wohnstraßen handele, die optimal für Fernwärmeanschlüsse wären. Bürgermeister Michael Maas verteidigte das Abwarten und den Ausbau ohne Fernwärme, da erst 2028 mit Vorliegen der Wärmeplanung bekannt sei, wo noch Fernwärme ausgebaut werden müsse und wo es vielleicht mit Nahwärmenetzen, Geothermie oder anderen Heizmethoden einfacher regeln sei. Dörr mahnte zu mehr Realität in der Diskussion. Aktuell verbrauchen die Pirmasenser rund 300 Millionen Kilowattstunden Heizgas im Jahr. Dem stehen 35 Millionen Kilowattstunden Fernwärme gegenüber, die großteils mit der Müllverbrennungsanlage gedeckt werden. Müssten die Stadtwerke die ganzen 300 Millionen Kilowattstunden Gas durch Fernwärme ersetzen, wäre der Bau von 20 Biogasanlagen wie in Winzeln nötig, so Dörrs Rechnung.