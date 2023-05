Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Livemusik in der Innenstadt, Aktionen der Händler und eine große Autoschau auf dem unteren Schlossplatz: Drei Tage „Heimat shoppen“ liegen hinter den Pirmasenser Gewerbetreibenden. Während sich die lange Einkaufsnacht am Donnerstag nicht für jeden lohnte, sorgte die gemeinsame Aktion von Stadtmarketing und IHK Pfalz am Freitag und am Samstag für eine volle Fußgängerzone.

Im „Haus feiner Zigarren“ in der Schlossstraße steht Inhaberin Larissa Heim am Samstagmittag und unterhält sich mit ihrer Kundschaft. Zu den Aktionstagen