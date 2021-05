Schnee und knackig-kalte Temperaturen: Es ist Winter in Pirmasens. Wie hält man die Kälte aus, wenn man über Stunden im Freien arbeiten muss? Die RHEINPFALZ hat sich bei den Beschickern des Wochenmarkts umgehört.

Josefa Zimmermann von der Bäckerei Drebes wärmt ihre Hände an einem Infrarotstrahler. „Puh, ist das kalt“, sagt sie und erzählt, dass sie am Donnerstagmorgen gleich vier Paar Socken angezogen hat. Diese stecken in dicken Wanderschuhen, damit Zimmermanns empfindliche Zehen nicht erkalten, wenn sie in aller Frühe ihre mobile Bäckerei auf dem Exerzierplatz aufbaut. „Unter den verschiedenen Socken befindet sich auch ein selbst gestricktes Paar, das richtig warmhält“, sagt sie.

Sie setzt auch am Rest des Körpers auf das sogenannte Zwiebelprinzip, also mehrere Lagen. Zimmermann trägt mehrere Oberteile übereinander und darauf eine dicke Winterjacke. Dazu eine Pudelmütze mit Bommel – „nur so lässt es sich in meinem Verkaufsstand aushalten“, ist sie sich sicher.

Salat und Kartoffeln vertragen keine Kälte

Georg Thomas aus Zeiskam, der mit seinem Obst- und Gemüsestand regelmäßig in Pirmasens anzutreffen ist, setzt in seinem Verkaufszelt auf Heizkörper, damit er und seine Angestellten, vorrangig aber die frischen Salatköpfe, nicht frieren. „Salate und Kartoffeln sind extrem empfindlich und sollten keine Minusgrade abbekommen. Allein deshalb bin ich gezwungen, zu heizen, bevor meine Ware schlechte wird“, berichtete Thomas am Donnerstagmittag.

Stunden zuvor, als es noch dunkel und noch viel kälter war, bauten er und seine Mitarbeiter das große Verkaufszelt auf. „Das dauert in der Regel drei Stunden. Da waren es heute Morgen gerade mal minus zehn Grad“, berichtet er.

Wenn man Beschicker des Pirmasenser Wochenmarkts ist, sei man wettertechnisch an einiges gewöhnt. „Normalerweise regnet es in Strömen, oder es ist windig. Da werden wir wohl auch über den Winter kommen“, gibt sich Thomas gefasst.

Obwohl sie an einem heißen Grill steht, auf dem rote und weiße Marktwürste braten, friert Conny Allein von der Metzgerei König aus Donsieders. „Heute früh, als ich gekommen bin, war unser Senf gefroren. Ich musste den ganzen Eimer an die Heizung stellen. Zur Mittagszeit war er dann aufgetaut“, berichtet sie. Aber auch Getränke und Putzmittel seien in ihren Flaschen festgefroren.

Allein hat einen dicken Wollschal umgewickelt und gibt zu, dass sie unter ihren Jeans eine dicke Strumpfhose trägt – „sonst würde ich es gar nicht aushalten“. Auch sie ging am Donnerstag mit mehreren Lagen aus dem Haus: zwei Shirts, zwei Pullover, eine Weste und obendrauf eine dicke Winterjacke. Dick eingepackt denkt sie sehnsüchtig an den kommenden Sommer: 40 Grad im Schatten seien ihr immer noch lieber als Temperaturen im zweistelligen Minusbereich.

Kälteschutzweste und Handwärmer

„Um meine Knie und Füße zu wärmen, habe ich in meinem Verkaufsstand eine elektrische Heizung stehen. Sie lief die ganze Nacht, damit es warm ist, wenn ich die Rollläden öffne“, erzählt Hans Bachleitner vom gleichnamigen Bauernhof auf der Bärenhütte in Nünschweiler. Auch damit die von ihm angebotenen Eier bei den Minusgraden nicht platzen, habe er den Stand vorgewärmt.

Bachleitner trägt unter seiner Winterjacke eine Kälteschutzweste, die ihn warmhält. Seine Aushilfe Christoph Arzt wiederum hat sich chemische Handwärmer in Handschuhe und Socken gesteckt. „Das hilft super gegen diese Kälte“, ist er überzeugt.