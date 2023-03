Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das Unwetter im Ahrtal hätte auch Gersbach treffen können.“ Mit eindringlichen Worten mahnte Bürgermeister Michael Maas am Mittwoch im Gersbacher Ortsbeirat mehr Hochwasserschutz an. Das entsprechende Konzept sieht Gräben, Mulden und höhere Bordsteine vor. Die Bürger müssten aber auch was tun.

Eindruck machte die Wettergrafik, die Maas am Mittwoch im Gersbacher Ortsbeirat präsentierte. Darauf war die Gewitterfront zu sehen, die im Sommer das Ahrtal verwüstete.