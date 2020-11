Damit haben wohl weder Landrätin Susanne Ganster noch OB Markus Zwick gerechnet. Für ihre Aussagen zu Corona-Kontrollen ernten sie heftige Kritik – und das nicht nur vom politischen Gegner.

Am Montag sind Landrätin Ganster und OB Zwick (beide CDU) mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, dass Ordnungsbehörden Privatwohnungen stärker in den Blick nehmen. Ihre politischen Partner halten davon aber überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil.

Seit Jahrzehnten regieren SPD und CDU den Landkreis gemeinsam. Das geschieht großteils geräuschlos. Umso erstaunlicher ist es, dass der erste Kreisbeigeordnete Peter Spitzer (SPD), immerhin Gansters Stellvertreter, deren Position so deutlich kritisiert. Zur RHEINPFALZ sagte er am Dienstag, dass er eine „absolut konträre Meinung“ habe. Er könne zudem überhaupt nicht verstehen, warum OB Zwick dieses Thema so deutlich anspreche. Er verweist darauf, dass das Infektionsschutzgesetz durchaus die Möglichkeit biete, in Wohnungen einzudringen. Aber von den „pauschalen Forderungen“ Gansters und Zwicks halte er nichts.

Sicherheitskräfte dürften nicht grundlos in Privatwohnungen eindringen. Spitzer fürchtet, dass mit solchen Regelungen letztlich das Denunziantentum gefördert werde und ausufere. „Wir sollten an die Vernunft der Bürger appellieren. Das ist sinnvoller als drastische Ordnungsmaßnahmen“, sagt Spitzer in Richtung von OB und Landrätin.

Steven Wink sitzt für die FDP im Landtag und im Pirmasenser Stadtrat. Seine Partei trägt sowohl im Land als auch in der Stadt Regierungsverantwortung. Er sieht den Vorschlag von Zwick und Ganster kritisch und verweist auf das Grundgesetz. Dort sei „aus gutem Grund“ die Unversehrtheit der Wohnung geregelt. „Wir sollten daher die Menschen ansprechen und an sie appellieren. Eine Wohnungsdurchsuchung kommt bisher nur bei Strafverfolgung in Betracht.“ Die Pandemie müsse zwar gemeistert werden – aber nicht durch weitere Einschränkungen der Grundrechte, sagt Wink.

Im Mainzer Innenministerium verfolgt man die Corona-Pandemie ganz genau. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält nicht viel von den Vorschlägen der südwestpfälzischen Kommunalpolitiker. Auf Anfrage der RHEINPFALZ verweist er darauf, dass die Polizei nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen in Privatwohnungen dürfe. „Ansonsten gibt es an der Haustür eine deutliche Ansprache. In aller Regel wirkt das auch.“ Entsprechendes gelte auch für den Kommunalen Vollzugsdienst.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner beobachtet „mit Sorge“ den Ruf nach mehr Kontrollen in Privatwohnungen. „Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein hohes Gut und lässt sich auch unter Corona-Bedingungen nicht einfach mal so aushöhlen“, sagt die SPD-Stadtverbandsvorsitzende. Sie befürchtet durch dieses Signal langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft. „Dem Denunziantentum wären Tür und Tor geöffnet“, warnt die Politikerin. „Wir brauchen in dieser Situation eine Gesellschaft, die zusammenhält.“ Die weitreichenden Vorschläge würden befördern, dass man den eigenen Nachbarn nicht mehr traue. Das könnte zu nachhaltig problematischen Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft führen – auch über Corona hinaus. „Die derzeitige Situation rechtfertigt solche Schritte und Überlegungen in keiner Weise“, so Glöckner.

Die Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold (Linke) fordert Zwick und Ganster dazu auf, „ihren Vorstoß unverzüglich aufzugeben“. Die Pandemie sei kein Freibrief für „Allmachtsfantasien der Exekutive“. Politiker, die gegenüber der Bevölkerung als Zuchtmeister auftreten, gefährden laut Freihold die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen.

Die Stadtratsfraktion der AfD fürchtet Denunziantentum sowie ausufernde Überwachung und Kontrolle der Bürger, falls das Ordnungsamt weitergehende Befugnisse erhalten sollte. In Richtung von OB Zwick sagt die AfD in einer Pressemeldung: „Wir appellieren an ihren gesunden Menschenverstand– rudern Sie zurück und legen Sie wieder im sicheren Hafen der Vernunft an.“

Zum Hintergrund. In Rheinland-Pfalz appelliert die Landesregierung an die Bürger, aufgrund der Corona-Pandemie auf private Partys zu verzichten. Es sollen sich nicht mehr als zehn Personen aus maximal zwei Hausständen daheim treffen. Das Ordnungsamt und die Polizei haben jedoch keine Befugnisse, das durchzusetzen – solange es nicht etwa zu einer Ruhestörung bei den Treffen kommt. OB Zwick und Landrätin Ganster erhoffen sich jedoch vom Land eine Möglichkeit, in der Südwestpfalz härter durchgreifen zu können.