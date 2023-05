Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Tragen von medizinischen Masken ist in rheinland-pfälzischen Kitas für Erzieher und Erzieherinnen verpflichtend. Nur in Ausnahmefällen darf darauf verzichtet werden. Zudem sollen Tests ausgeweitet und die Durchmischung der Kinder weiter eingeschränkt werden. Was bedeutet das für die Arbeit in den Pirmasenser Kitas?

Anja Zimmermann, stellvertretende Leiterin des Luther-Kindergartens in der Innenstadt, sieht die Maskenpflicht ganz pragmatisch. „Sie dient unserem Schutz, also müssen wir in den sauren