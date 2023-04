Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die politische Debatte über den Fahrradverkehr in Pirmasens nimmt kein Ende. Angestoßen wurde die Debatte durch eine Aktion der Grünen, bei der die Partei bemängelte, dass es für Radler in der Stadt an allen Ecken hake, es aber gleichwohl viel Potenzial gebe. SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bezeichnete daraufhin das Fahrrad als „Alltagsfahrzeug unmöglich“. Ihre Aussagen stoßen auf Widerspruch.

Nachdem „die Partei“ schon den humoresk anmutenden Vorschlag machte, im Pirmasenser Verkehr auf Seilbahnen zu setzen, geht es die CDU-Stadtratsfraktion deutlich