Am 8. April ist im Städtischen Krankenhaus von Pirmasens erstmals eine Kaisergeburt durchgeführt worden. Nils Stracke kam mit 3350 Gramm und 50 Zentimetern gesund zur Welt. Seine Eltern hatten sich nach ausführlichen Gesprächen mit den Hebammen und im Geburtsvorbereitungsgespräch für diese besondere Form des Kaiserschnitts entschieden. Bei einer Kaisergeburt wird der sterile Sichtschutz zwischen Mutter und Bauch kurz vor der Geburt des Kindes zur Seite geschoben, damit die Eltern mitverfolgen können, wie ihr Baby aus dem Bauch gehoben wird. So erleben sie den Moment des Herausholens ganz bewusst mit und können möglichst früh Haut-zu-Haut-Kontakt aufnehmen, wie das Krankenhaus mitteilt.

Für die Mutter Isabell Stracke habe sich die Geburt trotz des operativen Eingriffs sehr nah und persönlich angefühlt – fast wie eine natürliche Geburt. Auch Vater Christian Stracke zog laut Krankenhaus ein durchweg positives Fazit und berichtete von einer entspannten Stimmung im OP-Saal. Gerald Staudenmaier, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, der die Kaisergeburt in Pirmasens eingeführt hat, betont den freiwilligen Charakter dieses Geburtsmodells. Ziel sei es, den intensiven emotionalen Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Neugeborenem und Eltern – das sogenannte Bonding – sowie die Familiennähe in den Mittelpunkt zu stellen.