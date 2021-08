Endlich mal wieder sonntags entspannt durch die Stadt schlendern, durch die Geschäfte bummeln und im Café ein Eis essen: Das war in Pirmasens nach über einem Jahr pandemiebedingter Pause am verkaufsoffenen Sonntag wieder möglich. Und das kam richtig gut an.

Die prall gefüllte Fußgängerzone spricht eigentlich für sich. Pirmasenser und Auswärtige haben den verkaufsoffenen Sonntag vermisst und freuen sich, mal wieder shoppen gehen zu können und Bekannte zu treffen. Die meisten sind ohne feste Einkaufsliste gekommen, sondern flanieren gemütlich entlang der Geschäfte, schauen hier, bleiben da stehen. „Ich erledige heute so einiges, was schon seit Längerem auf der Einkaufsliste steht“, erklärt Rita Lahner, die den Ausflug in die Innenstadt genießt.

Provence: Mehr Spezialitäten erhofft

Und auch auf der „Zu Gast in der Provence“-Veranstaltung auf dem Schlossplatz ist einiges los. Dort können sich hungrige und durstige Besucher eine Stärkung gönnen. „Der Provence-Flair gefällt uns sehr gut“, sagt Sabine Schön, die es sich gemeinsam mit Ehemann Uwe zwischen Lavendel und Palmen auf dem Schlossplatz gemütlich gemacht hat. Ihm fehlt es jedoch an kulinarischen Spezialitäten aus der Provence. „Denn neben Flammkuchen und Crêpes gibt es nur einen Wurststand“, sagt Uwe Schön. Wer aktiv werden will, kann auf dem Sandstrand gemeinsam mit dem Bouleverein Pirmasens die Kugeln rollen lassen, eine typisch französische Freizeitbeschäftigung. Vor allem die jüngeren Besucher sind begeistert von diesem Angebot.

Händler: Gemischte Bilanz

Unter den Händlern hingegen ist die Stimmung gemischt. „Für mich ist die Situation noch etwas bedrückend“, erklärt Ralf Meyer von Meyer’s Trendstore. Er fürchtet eine weitere Geschäftsschließung aufgrund der Pandemie und kann sich deshalb noch nicht so richtig über den verkaufsoffenen Sonntag freuen. Die Geschäfte florieren dennoch. „Das Wetter spielt einigermaßen mit, und die Leute sind nach der langen Zeit in Kauflaune“, sagt Diana Isemann, Verkäuferin bei Haushaltswaren Wölfling.

Von einem kurzen Regenschauer überrascht, fliehen viele Besucher am Nachmittag in die Geschäfte, suchen Unterstand oder begeben sich in die Schlossgalerie. Denn dort findet die Modellbahnschau der Gartenbahner Südwest statt, die nach langer Corona-Pause wieder ihre Pforten öffnet. „Wir freuen uns auch aus finanzieller Sicht, dass die Ausstellung so gut besucht ist“, erklärt Vorsitzender der Gartenbahner, Norbert Schmitz. Mit dabei auf der Ausstellung waren außerdem die Interessengemeinschaft Spur I, Konrad Heimsott mit seinem selbstgebauten Riesenrad sowie Klaus-Peter Obreé mit seiner amerikanischen Western-Anlage.