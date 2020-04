Wenn Gottesdienstbesucher Beifall hupen, ist das mehr als ungewöhnlich. Wenn dann noch der Pfarrer in seiner Predigt fragt: „Ich mache Ihnen Mut, fangen Sie etwas Verrücktes an: Wie wäre es, jeden Tag in der Bibel zu lesen?“, dann kann es sich nicht um einen „normalen“ Gottesdienst handeln.

Am Sonntag wurden die Insassen von mehr als 150 Pkws Zeugen eines unvergesslichen Gottesdienstes auf dem Messplatz. Zu erstaunlicher Kreativität zwingt Corona in diesen Tagen die Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft: Jüngstes Beispiel ist der ökumenische Gottesdienst, der sich am Sonntagmorgen den technischen Möglichkeiten des dort übers Wochenende veranstalteten Autokinos bedienen durfte und eine erstaunliche Anzahl von Besuchern anlockte. Die Stimmen von Pfarrer Uwe Beck und Gemeindeassistent Mark Baiersdörfer konnte jeder hören, der sein Autoradio auf 102 MHz einstellte, dazu gab’s tiefblauen Himmel und eine mit prachtvoll in der Sonne leuchtenden Tulpen geschmückte „Kanzel“, von der aus die beiden den außergewöhnlichen Gottesdienst gestalteten.

Hupkonzert zum Abschluss

Musikalisch unterstützt von Wolf-Rüdiger Schreiweis und Patric Schwab gelang es, einen solchen Eindruck zu hinterlassen, dass die Besucher gegen Ende spontan ihre Begeisterung mit freudigem Hupen verkündeten, als man auch „den Jungs vom Lager 14“ dankte – die Anwohner werden den kurzfristigen Anstieg des Lärmpegels angesichts seines friedlichen und wohlwollenden Charakters gerne verziehen haben.

„Gott schaut euch freundlich an und schenkt euch Kraft und Freude“, versicherte Beck in seiner Predigt den Zuhörern, die zum Teil lange Wege auf sich genommen hatten, um einmal wieder einen Gottesdienst besuchen zu können. „Wir fanden es sehr schön. Es war wichtig, diese Ermunterung zu hören“, machte beispielsweise Familie Keller aus Herxheim den Veranstaltern ein großes Kompliment. „Es ist ein schönes Angebot von beiden Konfessionen“, war auch Monika Lorett aus Fehrbach dankbare Zuhörerin, die im Cabriolet obendrein die Sonne genoss.

Das Leben siegt, nicht der Tod

Man könne zurzeit alles gebrauchen, was Mut mache, seien es unverhoffte Autogottesdienste genauso wie schöne Bilder, gute Musik oder Sonnenschein, war sich Beck sicher. Und: „Am Ende werden wir sehen – das Leben siegt und nicht der Tod.“