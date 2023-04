Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die städtische Wohnbaugesellschaft Bauhilfe hat das Corona-Jahr 2020 gut gemeistert. Unterm Strich steht ein Gewinn von 880.000 Euro. Darauf wollen sich die Verantwortlichen aber nicht ausruhen. Kommendes Jahr startet ein Großprojekt.

Ungefähr zwei Millionen Euro will die Bauhilfe in den kommenden Jahren in ihre Gebäude An der Ziegelhütte investieren. Neben dem Hochhaus gehören der Gesellschaft dort drei Wohnblöcke