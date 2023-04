Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem Jahr amtiert Markus Zwick (CDU) als Oberbürgermeister von Pirmasens. Mit der RHEINPFALZ hat das Stadtoberhaupt über die ersten zwölf Monate gesprochen. Dabei verrät er, was ihm in dieser Zeit am meisten imponiert hat, warum die Corona-Krise für ihn auch eine Chance ist und welche Auswirkungen seine Aufgabe auf das Familienleben hat.

Die Wahl am 28. Oktober 2018 hatte Markus Zwick nur knapp gewonnen.