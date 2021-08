„Die Lust am Lesen ist noch da“, konstatierte Denis Clauer. Gemeinsam mit der Leiterin der Stadtbücherei, Ulrike Weil, präsentierte er am Donnerstag die Bilanz für das vergangene Jahr.

„Im Corona-Jahr 2020 sind die Nutzerzahlen trotz Lockdown gar nicht mal zu sehr zurückgegangen“, freute sich Weil über ein aus ihrer Sicht passables Ergebnis. Zwar gingen die Ausleihen insgesamt um etwas mehr als elf Prozent zurück (82.173 Ausleihen im Vergleich zu rund 92.300 im Vorjahr), „wenn wir aber sehen, dass wir mehr als ein Drittel unserer geplanten Öffnungszeiten im vergangenen Jahr geschlossen hatten, erachte ich das als sehr positiv.“

Durch die Schließung der Schulen habe es große Einbußen in den Zweigstellen gegeben. So sei die Bücherei in Windsberg lediglich zweieinhalb Monate geöffnet gewesen. „Das schlägt auch in unseren Besucherzahlen und in der Anzahl der Veranstaltungen nieder“, wusste sie. Schwerpunkte der Bibliotheksarbeit, wie Projekte zur Leseförderung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten können bis heute nicht durchgeführt werden. Dennoch, so betont Weil, sei die Ausleihe der Jugendbücherei prozentual im Vergleich zur Gesamtausleihe wesentlich weniger stark gesunken als der Rest (minus 6,4 Prozent). Erfreulich verlief aus Sicht der Verantwortlichen der Ablauf des Lesesommers. Mit 312 Teilnehmern (311 im Vorjahr) konnte die Teilnehmerzahl sogar minimal gesteigert werden. Die Kinder gaben ihre Buchbesprechung in diesem Jahr nicht persönlich in der Bücherei ab, sondern beantworten die Fragen zu den Büchern per E-Mail, füllten Online-Fragebogen aus oder schrieben dafür einen Online-Buchtipp, erläuterte Weil den Ablauf. Der Medienbestand der Stadtbücherei hat sich im vergangenen Jahr um rund 1000 auf 88.720 vermindert. „Wir haben zwar viele neue Bücher angeschafft, aber auch Bestände reduziert, gerade bei den DVDs und CDs“, erklärte Weil. Die würden bei den Erwachsenen inzwischen kaum mehr genutzt, lediglich bei den Kindern seien sie nach wie vor beliebt.

Kurz vor Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 habe man mit dem Streaming von Filmen und Musiktiteln ein attraktives Angebot für Bibliotheksnutzer geschaffen. „Wir können nicht unbedingt mit den großen Diensten mithalten, finden aber rund 400 gestreamte Filme und mehr als 4500 Musiktitel für das erste Jahr sehr positiv“, betonte Weil. Größeren Zuwachs (rund 12 Prozent, 28.285 Titel) gab es erwartungsgemäß bei den digitalen Büchern, der Onleihe.

Der Großteil der von Weil geplanten Veranstaltungen musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Lediglich vier Lesungen konnten stattfinden. Darunter eine Veranstaltung im Rahmen des städtischen Sommerintermezzos auf dem Robert-Schelp-Platz. „Bei der Planung für das Jahr 2021 sind wir noch sehr vorsichtig“, betonte sie. Geplant sei ein Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Demokratie leben“ in Zusammenarbeit mit den Schulen und auch der Lesesommer. „Alles weitere müssen wir sehen“, so die Leiterin.

Weil betonte, dass die Mitarbeiter der Bücherei auch während des Lockdowns für ihre Kunden da seien. „Im vergangenen Jahr wurde unser Abholservice wesentlich verhaltener genutzt als zurzeit“, freut sie sich, dass die Leser der Bücherei auch weiterhin die Treue halten und das Angebot inzwischen gut frequentiert ist. Bücher und Medien können dabei telefonisch oder per E-Mail vorbestellt und dann mit Terminvereinbarung in der Stadtbücherei abgeholt werden. „Für nicht mobile Kunden haben wir zusammen mit ehrenamtlichen Helfer einen Bringservice organisiert“, ergänzte Weil. Die vorhandenen Bücher seine über den minutenaktuellen Literaturkatalog online ersichtlich. „Unsere Mitarbeiter beraten gerne und geben Lesetipps und Empfehlungen“, so die Leiterin. Während des Lockdown können sich Interessierte bei der Bücherei noch kostenlos anmelden. Das Angebot wurde gerade verlängert und ist gültig bis zum ersten März. Erst danach wird eine Gebühr für die Ausleihe fällig.

www.pirmasens.de/leben-in-ps/bildung/stadtbuecherei