Im Walhalla-Kino wird viel für den Infektionsschutz getan, mehr als vorgeschrieben. Unter anderem lässt Inhaber Theodor Sieber die Lüftung auf Hochtouren mit 100 Prozent Frischluft laufen. Die Kundschaft kommt dennoch nicht in Scharen, weil die zugkräftigen Filme fehlen. Jetzt kann nur noch James Bond die Rettung bringen.

Mit den steigenden Infektionszahlen merkt Kinobetreiber Sieber auch die Rückkehr der Angst beim Publikum. Waren in den vergangenen Wochen die Besucherzahlen schon nicht so berauschend, so bleibt