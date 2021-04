Volkslieder zum Mitsingen und Zuhören bietet das nächste Konzert im Pirmasenser Live-Stream am Donnerstag, 8. April, ab 19 Uhr. Entsprechend ist der Abend mit „Volkslieder Singalong“ überschrieben.

Bezirkskantor Maurice Croissant, Volker Christ, Musikpädagoge am Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium, die Sopranistin Carla Hussong und der Tenor Robert Reichinek laden an diesem Abend das Publikum zum Mitsingen ein. Angestimmt werden populäre Volkslieder und Kanons – teilweise auch in mehrstimmigen Arrangements mit Klavierbegleitung.

Für die Pirmasenserin Carlo Hussong ist der Abend ein Heimspiel. Die Preisträgerin mehrerer Wettbewerbe ist als Konzertsängerin im In- und Ausland tätig und Stipendiatin des Richard Wagner Verbandes.

Robert Reichinek studierte Musik und Tanz in Köln. Als Stimmbildner ist er ein häufiger Gast bei Chorworkshops. Aktuell ist er beim Rodenkirchener Kammerchor tätig.

Der Diplom-Instrumentalpädagoge Volker Christ wirkt seit 2007 am Kant-Gymnasium, wo er schwerpunktmäßig die Chorarbeit leitet.

Seit 2001 ist Maurice Antoine Croissant hauptamtlicher Kantor an der Johanneskirche sowie Bezirkskantor des Kirchenbezirks Pirmasens.

