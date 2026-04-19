„De Fauscht“ uff Pälzisch? Dass das geht, bewies der Neustadter Klaus Gröschel am Freitag im Dahner Felsenland mit seiner Mundart-Adaption des Goethe-Stoffs.

Wenn Goethe wüsste, dass seine Protagonisten des Fausts im Dahner Bürgersaal einmal als „uffgebloosenes Gesocks“ bezeichnet werden, hätte er vermutlich geschmunzelt. Am vergangenen Freitagabend zeigte die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz, dass Weltliteratur und Heimatliebe kein Widerspruch sind: Klaus Gröschel aus Neustadt präsentierte seine Mundart-Adaption „De Fauscht uff Pälzisch“ vor rund 50 begeisterten Zuhörern.

Ursula Anstett, die rührige Organisatorin der Veranstaltung, begrüßte das vorwiegend ältere Publikum zu einem Abend, der den „Klassiker der Deutschen“ in ein völlig neues Licht rückte. Klaus Gröschel, der als ehemaliger Dahner Internatsschüler nach eigener Aussage „unterm Hochstein geprägt“ wurde, ist als pensionierter Gymnasiallehrer ein Fachmann für diesen Stoff – doch als passionierter Autor schlägt sein Herz für den Dialekt. Für die Übersetzung des „Fauscht“ habe er nach eigenen Angaben länger gebraucht als für seine beiden anderen Bücher – das Ziel: Den „abgehobenen Stil“ der Klassik für echte Pfälzer und „sprachlich ambitionierte Touristen“ gleichermaßen erlebbar zu machen.

Zwischen „Kuntwicherisch“ und Speeddating

In Contwig 1949 geboren und aufgewachsen, pflegt Gröschel, wie er selbst sagt, das „Kuntwicherische“ – ein Dialekt, der für Hinterpfälzer Ohren fast schon saarländisch anmutet und mitunter an die unverkennbare Art eines Heinz Beckers erinnert. Gröschel gelang das Kunststück, die intellektuelle Sprache der Goethe-Zeit in die heutige Alltagssprache zu übersetzen, ohne den Kern des Werkes zu verlieren. So legte er Gretchen und Mephisto Begriffe in den Mund, die manchem Zuhörer ein nostalgisches Lächeln entlockten: Von „Gänsegischder“ und „heckewelsch“ über „lidderliches Luder“ bis zum „falsche Fuffzicher“ wurde nicht „drummerumm gebabbelt“. Doch Gröschel blieb nicht in der Vergangenheit stehen. Mit Bezügen zur Gegenwart durch Anglizismen wie „Speeddating“ oder der „Work-Life-Balance“ setzte er weitere humoristische Akzente, die den Zugang zum schweren Stoff sichtlich erleichterten.

Musikalische Harmonie und tiefgründige Botschaft

Gekonnt begleitet wurde die Lesung von Michael Hilschmann am Piano. Die beiden bilden mittlerweile ein eingespieltes Team: Die musikalische Untermalung harmonierte auch diesmal perfekt mit den pfälzischen Versen. Die Lesung endete mit dem Stück „Die Gedanken sind frei“.

Dass bei allem Humor der Tiefgang nicht fehlte, bewies der Rückgriff auf Goethes Lebensweisheiten. Frei nach dem Motto „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll“ (einem Kernsatz aus Goethes Umfeld), spürte das Publikum in jeder Zeile Gröschels Aufrichtigkeit und seine Liebe zur Pfälzer Mentalität. Sein Werk, das die Presse bereits als „teuflisch gut“ feierte, zeigte: „Es irrt der Mensch, so lang er strebt“ – aber im Pfälzischen strebt es sich einfach viel gemütlicher.

Der Abend klang bei einem Glas Wein im Foyer aus, wo die angeregten Gespräche – natürlich vorwiegend auf Pfälzisch – noch lange weitergingen. Ein gelungener Beweis dafür, dass Kultur dann am besten wirkt, wenn sie die Sprache der Menschen spricht.

Lesezeichen

Klaus Gröschel: „De Fauscht: Uff Pälzisch - korz unn knackich“, Hekma Verlag 2025, 96 Seiten.