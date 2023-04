Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

5,32 Euro zahlen Obdachlose pro Tag und Bett, wenn die Stadt sie in einer Obdachlosenunterkunft unterbringt. Die Stadt hält dafür vier Wohnungen vor, was sie monatlich 1100 Euro kostet. Doch die klassischen Obdachlosen, die gibt es gar nicht in Pirmasens.

Das Thema Obdachlosenunterkünfte kam am Montag in der digitalen Hauptausschusssitzung zur Sprache. Die Verwaltung plant, den Kosten dieser Unterbringung mit einer Satzung einen rechtlichen Rahmen zu