Kommt sie oder kommt sie nicht? Die geplante „Schuhstadt“ beschäftige am Montag einmal mehr den Stadtrat. Die Entwickler präsentierten den aktuellen Stand der Dinge und zeigten sich optimistisch. Allerdings haben sie nach wie vor ein Problem, an dem alles scheitern könnte.

Eigentlich hätten an der ehemalige Kaufhalle schon längst die Abrissarbeiten begonnen haben und eigentlich hätten die Entwickler auf dem Areal schon im kommenden Frühjahr ihr Einzelhandelskonzept verwirklichen wollen. Wegen eines Rechtsstreites mit einer Baufirma steht das Gebäude immer noch und Corona hat den Entwickler Rolf Schäfer und Christoph Arnold einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Aber das Projekt haben sie noch lange nicht abgeschrieben. Ganz im Gegenteil. Gestern sagte Arnold im Stadtrat, dass sie mit Investoren in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ seien, wenngleich es noch keine Zusage für die Finanzierung des Millionen-Projektes gebe. Ein großer Investor habe sich Zeit erbeten, seine Entscheidung falle im Herbst. Bis dahin bat Arnold den Stadtrat um Geduld. Vor ein paar Monaten hatten die Entwickler stolz verkündet, dass für 90 Prozent der Ladenflächen Mietoptionsverträge unterschrieben seien. In denen war jedoch die Eröffnung für 2021 fixiert. Knapp drei viertel der potenziellen Mieter hätten nun ihre Verträge mit den „Schuhstadt“-Machern um ein Jahr verlängert, so dass die Eröffnung für Frühjahr 2022 geplant sei. Unter den zusagen sei auch der Ankermieter, ein Händler, der 1500 Quadratmeter anmieten wolle.

Urbanes Leben mit „großstädtischem Charakter

Arnold berichtete zudem, dass die Corona-Krise und der damit verbundene Aufschub des Projektes dazu geführt habe, dass das Vorhaben an der ein oder anderen Stelle noch präzisiert worden sei. Man wolle nun das Thema „Urbanes Leben im 21. Jahrhundert“ bespielen. Neben einem Einkaufserlebnis, das die Macher bieten wollen, informierte Arnold, dass in diesem Zusammenhang geplant sei, das Obergeschoss der „Schuhstadt“ mit „hochwertigen“ Wohnungen auszubauen. Vorgesehen seien barrierefreie Einheiten zwischen 60 und 90 Quadratmeter. Außerdem schwebt dem Architekten ein Dachgarten vor, dieser habe laut Arnold „großstädtischen Charakter“. Die Wohnungen wollen Schäfer und Arnold jedoch nicht selbst vermarkten. Sie seien dafür mit einem Generalmieter in „fortgeschrittenen Gesprächen“, sagte Arnold und: „Wir sind sehr, sehr positiv gestimmt.“

Aufschub bis Jahresende?

CDU-Stadtrat Erich Weiss schlug vor, den Entwicklern nicht nur bis Herbst, sondern bis zum Jahresende Zeit zu geben, eine Finanzierung ihres Vorhabens zu schaffen. Weiss sah in zusätzlicher Zeit eine zusätzliche Sicherheit für potenzielle Investoren.

Dem wollte OB Markus Zwick jedoch nicht folgen. Er wisse, dass es ambitioniert sei, bis Ende Oktober die Finanzierung zu stemmen, aber er wolle die Zügel auch nicht aus der Hand geben.

Auch SPD-Sprecher Sebastian Tilly wollte keine weitere Verzögerung. Die Weiterentwicklung des Projekts bewerte er positiv, sagte der Sozialdemokrat. Allerdings stelle sich ihm die Frage: „Was ist mit dem Investor?“

Verunsicherte Investoren

Arnold erklärte, dass die Investoren verunsichert seien, wie sich der Markt entwickele. Aber gleichzeitig zeigten sie sich aufgeschlossen, dass mit der „Schuhstadt“ etwas Neues entstehe. „Es gibt keine 100 Prozent Gewissheit, dass es klappt, aber eine positive Stimmung ist zu spüren“, sagte Arnold.

Bei einer Gegenstimme beschloss der Stadtrat, dass die Entwickler im November den weiteren Sachstand vortragen sollen, möglicherweise müsse die Frist dann verlängert werden, sagte OB Zwick, der nach eigenen Angaben selbst in Gespräche mit potenziellen Investoren eingebunden ist.