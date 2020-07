Abgestorbene Bäume in den Wäldern sind auch in der Südwestpfalz zu einem inzwischen gewohnten Anblick geworden. Darauf hat nun das Forstamt Westrich hingewiesen. Meist handele es sich um Fichten, mal noch braun-rot, mal schon silbergrau, die vom Fichtenborkenkäfer zum Absterben gebracht wurden. Der in den vergangenen Jahrzehnten zu verzeichnende Temperaturanstieg und fehlende Niederschläge in den Sommermonaten hätten den Waldbäumen so zugesetzt, dass sie für einen Schädlingsbefall anfälliger geworden sind. Auch Laubbäume wie Buchen, Eichen und Ahorne blieben nicht verschont. Bei diesen Baumarten seien bisher vor allem einzelne Bäume betroffen, heißt es aus dem Forstamt.

Da diese Schäden bundesweit, ja sogar europaweit auftreten, seien enorme Holzmengen zum Verkauf gekommen, die von den einheimischen Firmen nicht vollständig aufgenommen und verarbeitet werden können. Die Folge davon sei ein zunehmender Preisverfall, so dass inzwischen die Bereitstellungskosten in der Holzernte häufig höher lägen als die erzielbaren Verkaufserlöse.

Auch in den Gemeinde- und Staatswäldern gehen deshalb Försterinnen und Förster dazu über, bestimmte Flächen dem natürlichen Werdegang zu überlassen und auf einen Einschlag des Schadholzes zu verzichten. Voraussetzung dafür ist, dass kein weiterer Schädlingsbefall zu befürchten ist und Gefährdungen durch umstürzende Bäume etwa an Straßen oder Wohngebäuden nicht zu erwarten sind.

Gut geeignet seien für diese Art der Wiederbewaldung kleinere Flächen etwa bis zur Größe eines Sportplatzes, wenn durch Wind und Vögel genug Samen in die abgestorbenen Waldteile hineingetragen werden, informiert das Forstamt. Innerhalb weniger Jahre könne so auf dem Wege der sogenannten natürlichen Sukzession neuer Wald entstehen.