Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der im April diesen Jahres neu gegründete, gemeinnützige Verein „Die Tier-Sattmacher“ unterstützt bedürftige Menschen in Pirmasens und der Südwestpfalz bei der Versorgung ihrer Tiere. Die Idee des Vereins lehnt sich dabei eng an den Gedanken der Tafel an. Futterspenden sollen unter dem Namen „Tiertafel“ sowohl eine adäquate Ernährung der Tiere als auch deren Verbleib in gewohnter Umgebung ermöglichen. Erster Ausgabetermin ist am Wochenende.

von Tanja Daub

„Als Tierfreunde wissen wir, wie wichtig Tiere für Menschen sind – gerade dann, wenn sie sich in einer schwierigen Situation befinden.