Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Blocksbergstraße treiben derzeit Bauarbeiter, mysteriöse Sachen in den Straßen. Männer mit Gasmasken und Schutzanzügen steigen in Kanalschächte, ziehen gelbe Schläuche rein und lassen Roboter durch die Kanäle sausen. Im so genannten Inlinerverfahren werden die Kanäle saniert.

Die Arbeiten sind Teil eines Sanierungspakets, mit dem in diesem Jahr 2,2 Kilometer Kanal in der Blocksbergstraße, Fahnen-, Hohmärtel-, Kaiser- und Ringstraße