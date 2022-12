An den beiden Samstagen, 24. und 31. Dezember, fahren die Stadtbusse der Linien 201 bis 211 sowie die Ruftaxi-Linien 2011 bis 2013 gemäß des Samstagsfahrplans. Allerdings gibt es folgende zeitliche Einschränkung: An Heiligabend fährt der letzte Bus um etwa 16 und an Silvester um 18 Uhr. Alle Abfahrten ab Exerzierplatz um 15.35 (24. Dezember) beziehungsweise 17.35 Uhr (31. Dezember), sowie die entsprechenden Rückfahrten werden noch planmäßig durchgeführt. Anschließend können Fahrgäste die Dienste des Ruftaxi-Verkehrs für weitere zwei Stunden in Anspruch nehmen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstag fahren die Busse der Verkehrsbetriebe und das Ruftaxi nach dem Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Weitere Auskünfte erteilt die Fahrplanauskunft unter Telefon 06331 876260.