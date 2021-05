Am Montag geht in der Pirmasenser Berufsbildenden Schule (BBS) in der Adlerstraße und Kirchbergstraße der Ernst des Lebens weiter. Die Schule startet mit 240 Schülern und strengen Hygienevorgaben. Unter anderem wurde die Klassengröße radikal auf neun Schüler reduziert. Alle Schüler und Lehrer müssen im Haus einen Mundschutz tragen und Rauchen ist auf dem gesamten Gelände verboten.

Schon die Lehrerkonferenz im Hof der Berufsschule in der Adlerstraße gab einen Vorgeschmack auf den Schulalltag, der ab Montag an der BBS herrschen wird. Einige der Lehrer hatten einen Mundschutz vor der Nase und alle verteilten sich im Schulhof mit gebührendem Abstand. Schulleiter Jörg Altpeter referierte vom Podest einer Nottreppe aus mit Mikrofon über die Vorgaben, die der Schule vom Gesundheitsamt gemacht wurden. „Wenn wir die nicht einhalten, schließt das Gesundheitsamt wieder die Schule“, mahnte Altpeter Disziplin bei den Hygienevorschriften an. Und er stellte die Lehrer auf eine längere Dauer der Einschränkungen ein. „Das kann noch bis zu einem Jahr dauern.“

Maskenzwang auf dem Schulgelände

Eine Einschränkung ist der Maskenzwang auf dem Schulgelände. Wer das Schulgebäude betrete, müsse einen Mund-Nasen-Schutz anlegen, wobei Altpeter klarstellte, dass damit keine der so genannten FFP-Masken gemeint seien. Diese würden nur den Träger vor einer Infektion schützen, aber nicht die Umgebung. Für die Schule seien vielmehr einfache Textilmasken oder Einwegmasken gefordert, mit denen der Träger seine Umgebung vor eventuellen Viren aus seinem Mund oder seiner Nase schützen soll.

Sicherheitspakete für Schüler

Jeder Schüler müsse ein eigenes Sicherheitspaket mitbringen, das neben der Maske aus einem Desinfektionsgel, Handcreme, Reinigungsgel und Taschentüchern bestehen soll. Sollte ein Schüler ohne Maske in die Schule kommen, werde er dort eine Maske bekommen, versprach Altpeter. 1500 Masken sollen bis Freitag geliefert werden.

Die Klassenzimmer werden bis zum Montag auf Coronaabstände eingerichtet. Versuche hätten ergeben, dass in den BBS-Klassenzimmern maximal neun Schüler und ein Lehrer untergebracht werden können, wenn der Abstand von zwei Metern gewahrt werden soll. Sind die Schüler an ihrem Platz, könne auch die Maske wieder abgenommen werden. Für große Klassen könne eventuell die Turnhalle genommen werden. Die Türen zu den Klassenzimmern sollen offen bleiben, damit Schüler und Lehrer sich nicht an Türgriffen infizieren können. Fenster dürfen nur noch vom Lehrer geöffnet werden und sollen die meiste Zeit offen stehen. „Durchzug ist gewollt“, betont Altpeter. Ein guter Luftaustausch verringere die potenzielle Virenzahl in der Luft. Wem es zu kalt sei, der solle eine Jacke anziehen. Lüften sei extrem wichtig, habe das Gesundheitsamt betont.

Bei Bedarf wird das Ordnungsamt gerufen

Problematisch könnten Schüleransammlungen vor der Schule werden, wenn die Raucher auf die Bürgersteige ausweichen. Altpeter kündigte an, dass die Schulleitung das Ordnungsamt zur Hilfe rufen werden, wenn mehr als zwei Schüler in einer Gruppe auf dem Bürgersteig zu sehen sind.

240 Schüler werden in der nächsten Woche starten. Später soll die Schülerzahl in der Adlerstraße auf 400 bis 500 steigen und in der Filiale am Kirchberg auf rund 300 Schüler.