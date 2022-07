30, 35, ja vielleicht sogar 40 Grad heiß soll es in den nächsten Tagen werden. Schon für uns Menschen ist das meist nicht angenehm. Doch wir haben es in aller Regel selbst in der Hand, uns ein schattiges Plätzchen oder eine Abkühlung zu suchen. Nicht so unsere Haustiere. Sie bedürfen daher gerade in dieser Zeit der besonderen Fürsorge.

Hunde

Hunde haben – wie auch Katzen, Hamster und Meerschweinchen – keine Schweißdrüsen und können daher im Gegensatz zum Menschen ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren. Hunde hecheln und sorgen so durch Verdunstung für Abkühlung. Die normale Atemfrequenz beim Hund liegt bei 15 bis 30 Atemzügen pro Minute. Beim Hecheln können es dann schon mal 200 bis 400 Atemzüge pro Minute werden. Ausreichend Flüssigkeit ist deshalb überlebenswichtig, um sie vor Austrocknung zu schützen. Zwar leiden Hunde mit einem dicken, schwarzen Fell besonders unter der Hitze, dennoch sollte man sie nicht scheren, da das dichte Fell auch vor Sonnenbrand schützt.

Den Tieren sollte man, so die Winzler Tierärztin Marie-Jose Dörr, schattige Plätze anbieten und man sollte sich mit ihnen nicht in der größten Hitze zum Gassigehen aufmachen. Dafür empfiehlt die Tierärztin die Morgen- oder Abendstunden, wenn die Temperaturen erträglicher sind. Und selbst dann sei es ratsam, nicht unbedingt auf Asphalt zu laufen, da der sich rasch aufheizt, so dass sich der Hund leicht seine empfindlichen Pfoten verbrennen kann.

Nach der Tierschutz-Hundeverordnung hat „die Betreuungsperson ... für ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperaturen zu sorgen, wenn ein Hund ohne Aufsicht verbleibt; dies gilt insbesondere für den Aufenthalt in Fahrzeugen oder Wintergärten sowie sonstigen abgegrenzten Bereichen, in denen die Lufttemperatur schnell ansteigen kann“. So kann insbesondere das Auto für einen Hund zur tödlichen Falle werden. Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme bis hin zum Kreislaufversagen führen im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres. Selbst ein bedeckter Himmel oder ein schattiges Plätzchen für das Auto können nicht unbedingt verhindern, dass es in dem Fahrzeug für einen Hund zu heiß wird. Schon bei Außentemperaturen von 20 Grad verwandelt sich der Innenraum eines Autos in wenigen Minuten in einen Backofen – auch ein leicht geöffnetes Fenster reicht dann nicht, um für Abkühlung zu sorgen. Und lässt es sich nicht vermeiden, den Hund zum Beispiel auf einer Urlaubsreise im Auto mitzunehmen, dann so Tierärztin Dörr, sollte an heißen Tagen die Klimaanlage laufen und die Fahrt in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegt werden.

Katzen

Im Gegensatz zu Hunden oder Käfigtieren sind die meisten Katzen nicht so abhängig von ihren Besitzern. Und da haben es Katzenbesitzer oft schwer, ihre Vierbeiner vor der Hitze zu schützen, denn viele Katzen sind Sonnenanbeter und übertreiben die direkte Sonneneinstrahlung allzu oft. Meist jedoch suchen sich die Tiere eigenständig kühle Rückzugsorte, zum Beispiel unter Bäumen oder auf kühlen Steinplatten. Wohnungskatzen sollte stets ein kühler Platz in der Wohnung oder im Haus zur Verfügung stehen, an den sie sich zurückziehen können. Bei besonders hohen Temperaturen können zusätzlich feuchte Handtücher für Kühlung sorgen.

Und auch bei Katzen rät Tierärztin Marie-Jose Dörr, wie für alle anderen Lebewesen auch, stets genügend kaltes Wasser bereitzustellen. An besonders heißen Tagen empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund, Katzen sogar zum Trinken zu animieren: Viele Katzen finden fließendes oder tropfendes Wasser besonders spannend und viel interessanter als eine ruhige Pfütze im Napf.

Käfigtiere

Besonders gefährdet sind im Sommer Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster oder Vögel, die in Käfigen oder Freigehegen gehalten werden. Bei Nagetieren können bereits Temperaturen um die 26 Grad zum Kollaps führen. Da sie sich im Gegensatz nicht frei bewegen können, um sich einen schattigen Platz zu suchen, sollten Halter unbedingt einen Schattenplatz für den Käfig auswählen und beachten, dass sich der Sonnenstand im Lauf des Tages ändert. Außerdem, und davor warnt auch Tierärztin Marie-Jose Dörr ausdrücklich, „dürfen Käfige niemals im Durchzug stehen – denn was bei uns Menschen für willkommene Abkühlung sorgt, kann bei Tieren ernste Krankheiten nach sich ziehen“.

Da bei großer Hitze Wasser wesentlicher schneller verdunstet und die Tiere mehr trinken, sollte der Wassernapf regelmäßig kontrolliert werden. Saftiges Grünfutter hilft den Tieren zusätzlich, ebenso kühle Steinplatten oder ein feuchtes Handtuch, das über das Gehege gelegt wird.

Für viele Vogelarten ist außerdem eine kleine Badestelle nützlich. Hier sollte das Wasser häufig gewechselt werden. Vögel, die nicht baden, können vorsichtig mit Wasser besprüht werden. Zweimal täglich sollte Vögeln Frischkost angeboten werden, da die Tiere über die Nahrung zusätzlich Flüssigkeit aufnehmen. Allerdings sollten gerade bei Obst die Portionen klein gehalten werden, da es bei hohen Temperaturen schnell verdirbt.

Fische

Auch Zierfische sind von der Hitze betroffen, denn in Aquarien kann sich bei hohen Temperaturen das Wasser lebensbedrohlich aufheizen. Die Wassertemperatur sollte daher regelmäßig kontrolliert und eventuell vorsichtig kaltes Wasser nachgefüllt werden. Am besten ist, man sucht von Anfang an einen, auch im Sommer geeigneten Standort für das Aquarium.

Wildtiere

Viele Tiere in der freien Natur haben ihre eigenen Hitzestrategien entwickelt. So hat der Storch eine recht anrüchige Kühlung entwickelt: Er beschmiert seine Beine mit flüssigem Kot, denn das darin enthaltene Wasser entzieht beim Verdunsten dem Körper Wärme. Oder Feldhasen. Sie benutzen zur Kühlung ihre langen, wenig behaarten Ohren. Die werden bei großer Hitze stärker durchblutet und geben so Körperwärme ab.