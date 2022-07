Fast nirgends in Deutschland gab es im vergangenen Jahr weniger Blitze als in Pirmasens. In ganz Rheinland-Pfalz hat es 2021 aber häufiger geblitzt als im Jahr zuvor. Insgesamt schlugen 15.658 Blitze ein, wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht. Bezogen auf die Fläche des Bundeslandes waren das 0,79 Blitze pro Quadratkilometer – nach 0,6 im Vorjahr. Insgesamt liegt Rheinland-Pfalz damit im unteren Mittelfeld der Bundesländer. Am häufigsten in Rheinland-Pfalz blitzte es in Koblenz: Dort schlugen insgesamt 243 Blitze ein, pro Quadratkilometer waren es 2,32. Pirmasens gehörte mit 0,26 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer dagegen zu den zehn bundesweit blitzärmsten Gegenden. Die Blitze werden mit 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen.