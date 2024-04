Der vor dem Anwesen in der Hauptstraße 22 aufgestellte Spielzeugautomat ist laut Mitteilung der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen worden. Der Automat ist circa 120 Zentimeter hoch, hat eine mit Spielzeug gefüllte Plastikkugel an der Spitze und einen Wert von etwa 500 Euro. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, meldet sich bei der Polizei unter 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de .