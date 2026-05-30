Am Skulpturenpfad in Ludwigswinkel werden Märchenfiguren und Tiere jetzt digital lebendig. Besucher können vor Ort kurze Filme via QR-Code abrufen.

Etwas mehr als zwei Kilometer ist der Skulpturenweg am Fuße des Lindelskopfs lang. Der Eingang befindet sich direkt gegenüber vom Freizeitgelände Birkenfeld. Seit etwa 20 Jahren kann man dort mitten im Wald dem Rotkäppchen, den Wildschweinen oder dem Froschkönig begegnen. Die Figuren sind mit Kettensägen aus Baumstämmen geschnitzt.

Da einige Figuren in die Jahre gekommen waren, wurden im Jahr 2025 zehn neue aufgestellt. Gefertigt hat sie Bernd Messemer aus Ludwigswinkel, der als Holzschnitzer mit der Kettensäge arbeitet. Die Ideen zu den neuen Figuren lieferten die Kita-Kinder. Nach deren Vorlagen und Bildern entstanden die neuen Kunstwerke, die mittlerweile am Pfad installiert sind. Nur die geplante Ameise erwies sich als zu kompliziert. Stattdessen gibt es nun einen Raben.

Sechs kurze Filme sind zu sehen

Jetzt ist noch ein neues Erlebnis hinzugekommen: Der Skulpturenpfad ist im digitalen Zeitalter angekommen. „Wir hatten ja schon seit zehn Jahren ein kleines Heft mit Geschichten zu den Figuren, aber wir wollten einfach was Modernes haben, um den Figurenpfad für Kinder attraktiver zu machen“, sagt Bürgermeister Ruven Fritzinger.

Die Idee zur Umsetzung hatte Alina Wingert aus Ludwigswinkel. Die Virtual Designerin recherchierte im Auftrag der Ortsgemeinde zu sechs Figuren Geschichten, Fakten und Hintergründe und erstellte jeweils etwa zweiminütige Filme. Finanziert wurde das Projekt von der Daniel-Theysohn-Stiftung und der Tourismusförderung.

Gendarm Monsieur Wack und Lehrer Lämpel

Ein QR-Code ermöglicht den Zugang zu den Filmen, allerdings nur direkt vor Ort an den jeweiligen Holzfiguren. Besucher müssen sich also auf den Weg durch den Wald machen. Schon am Eingang begrüßt der Wächter, der Gendarm Monsieur Wack, die Besucher und erzählt Geschichten darüber, wie es früher mit den französischen Kollegen am Grenzübergang war. Auch verschiedene Tiere und Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel im Waldklassenzimmer erwachen digital zum Leben – und bieten auch Wandermuffeln einen Ansporn, sich weiter zu bewegen.

Der Skulpturenpfad ist ganzjährig geöffnet. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber dem Freizeitgelände Birkenfeld. Besucher folgen den Schildern mit dem grünen Froschkönig.