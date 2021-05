Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in elf Fällen, Besitz kinderpornografischer Schriften und Herstellung jugendgefährdender Schriften in 15 Fällen hat das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens am Mittwoch einen 30-jährigen Pirmasenser zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Zwischen September 2017 und Dezember 2018 chattete der Angeklagte über Instagram mit mehreren Mädchen, die zum Tatzeitpunkt zwischen zehn und 14 Jahren alt waren. Er forderte die Mädchen auf, ihm Nacktfotos von sich zu schicken, auf denen auch ihr Gesicht zu erkennen war. Auf seine Anweisung hin manipulierten sie im Video-Chat an ihrem Geschlechtsteil, führten Gegenstände in Scheide und After ein und schlugen sich mit einer Bürste selbst auf den Hintern. Die Videos und Fotos speicherte der Mann auf seinem Computer ab. Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 2018 beschlagnahmte die Polizei zahlreiche elektronische Geräte, auf denen sich 21 Videos und 59 Fotos mit strafbarem Inhalt befanden.

Täter bedauert sein Verhalten

Über seinen Verteidiger Steffen Lindberg räumte der Mann die Taten ein und ersparte so den Mädchen einen Auftritt vor Gericht. Sein Mandant bedauere sein Fehlverhalten und schäme sich für sein Handeln, erklärte er. Der 30-Jährige habe inzwischen auch eine Therapie abgeschlossen und sei nicht mehr auf Instagram unterwegs. Sein Verteidiger bezeichnete es als „unverständlich, mit welcher Selbstverständlichkeit zwölf- bis 14-jährige Mädchen in eine solche Kommunikation einsteigen“. Die Handlungen von Täter und Opfern seien erschreckend: „Sklavenspielchen“, bei denen sich die Opfer als „Sex-Sklavin“ anmelden. „Es verschlägt einem die Sprache. Es ist eine neue Form der Straftat, die es früher in der Form nicht gab“, echauffierte sich Lindberg.

Staatsanwalt Christian Horas wies den bis dahin nicht vorbestraften Angeklagten darauf hin, dass der Gesetzgeber im Bereich der Sexualdelikte eine Strafverschärfung plant und dann die Strafkammer beim Landgericht zuständig wäre. Er plädierte auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Bewährungsauflage von 300 Arbeitsstunden. Lindberg bat um eine Arbeitsauflage im unteren Bereich, da der Mann eine Arbeit in Aussicht habe. Das Jugendschöffengericht hingegen verhängte eine Strafe, die auf Grund ihrer Höhe laut Gesetz nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Die Verteidigung will Berufung gegen das Urteil einlegen, wie zu hören war.