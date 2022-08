Die Arbeiten zur Erneuerung des professionellen Skateparks im Strecktal laufen momentan auf Hochtouren. Während die vorbereiteten Maßnahmen bereits abgeschlossen sind, warten die Macher noch auf die neuen Elemente der Anlage.

Die Elemente werden von der Firma Populär aus Nürnberg gebaut und installiert. Beigeordneter Denis Clauer zeigte sich bei einem Vor-Ort-Termin optimistisch, dass das Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Der Skatepark im Strecktal ist eine der Baustellen in der Stadt, die die Pirmasenser nun schon über ein Jahr bewegt. Die Idee dazu geht auf die Initiative „Better Skatepark für Pirmasens“ zurück, zu der knapp 30 Kinder und Jugendliche aus der Südwestpfalz gehören, die regelmäßig mit Skateboard, Inlinern oder ihren BMX-Rädern vor Ort unterwegs sind. Die bisherige Anlage war über 20 Jahre alt und entsprach damit nicht mehr den Ansprüchen der Hobbysportler. Die CDU-Fraktion machte die Anlage daraufhin zum Thema im Stadtrat, dieser wiederum stimmte geschlossen für einen Neubau.

Wie berichtet, wird die sanierungsbedürftige bisherige Anlage im Strecktal seit dem Frühjahr durch eine neue Betonanlage ersetzt, bei der Planung durch das Garten- und Friedhofsamt durften die Jugendlichen ihre Vorschläge einbringen. Nun sind die alten Skatebahnen bereits abmontiert, 400 Quadratmeter der insgesamt 1.000 Quadratmeter großen Fläche vollständig neu modelliert und mit einer geglätteten Oberfläche aus hochwertigem Spezialbeton versehen worden. Auch die Entwässerung der genannten Fläche wurde bereits neu installiert. „Vor allem der Spezialbeton soll den Sportlern künftig einen optimalen ’Flow’, das heißt eine sanfte Fahrt zwischen den Hindernissen, ermöglichen“, erklärt Clauer.

Herzstück sind elf individuelle Elemente

Das Herzstück der Anlage bildet laut André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, aus dessen Feder die Pläne stammen, elf individuell für Pirmasens zusammengestellte Elemente; darunter eine Funbox, eine Quarterpipe, eine Bowl und Bänke. Zwischen zehn und 30 Tonnen sind die jeweiligen Elemente schwer, die laut Jankwitz bereits zu 90 Prozent bestellt und produziert sind. In gut fünf Wochen werden sie aus Nürnberg geliefert und dann auch installiert. Die alten Elemente, die zum Üben mit Skateboard und Co. noch gut sind, sollen zum Teil wiederverwertet oder günstig an Gemeinden abgegeben werden. Naturbelassene Sitzgelegenheiten und Tische sollen den Skatepark für die Nutzer und ihre Zuschauer abrunden. Der Kostenpunkt: 161.000 Euro, von denen 88.000 Euro aus zweckgebundenen Spendenmitteln stammen. So steuert die Rheinberger-Stiftung 45.000 Euro bei, die Daniel-Theysohn-Stiftung 30.000 Euro und der Lions-Club 8000 Euro. Den Rest nimmt die Stadt aus dem Topf „Neuanlage Spielplätze“ im städtischen Haushalt.