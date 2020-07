Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben gemeldet, dass Unbekannte eine Sitzgruppe am Schwarzbach in der Talstraße in Thaleischweiler-Fröschen beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde an dem von der Gemeinde angelegten Platz an der Brücke nahe dem Kindergarten eine fest verankerte Sitzgruppe aus Stahlgeflecht „mit brachialer Gewalt“ herausgerissen und in den Schwarzbach geworfen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06333/9270.