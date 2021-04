Zum ersten Mal seit Wochen stuft das Land den Kreis nicht als Risikogebiet ein, sondern führt ihn in der Gefahrenstufe orange: Die Inzidenz lag am Mittwoch bei 46. Auch in Pirmasens sieht es derzeit besser aus: Inzidenz 67. Zweibrücken (32) ist in der Warnstufe gelb. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 16 neue Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz – sechs in Pirmasens, vier in Zweibrücken, und die restlichen sechs Infizierten verteilen sich auf die Verbandsgemeinden: Dahner Felsenland (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (2) und Zweibrücken-Land (2). Jeweils eine Person aus der VG Rodalben und dem Dahner Felsenland waren bereits in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten.

Im Moment gelten 320 Corona-Fälle in der Region als aktiv, acht weniger als am Vortag, die meisten in Pirmasens (112, fünf weniger als am Dienstag). Bisher wurden 3747 Südwestpfälzer positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet, 124 Infizierte sind gestorben.