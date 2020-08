Die Tribute-Band Still Collins spielte am Samstag zum ersten Mal in ihrer 25-jährigen Geschichte auf dem Freigelände vor dem Pirmasenser Musikclub Lager 14. Und über 150 Fans wollten sich an diesem schönen Sommerabend das Konzert nicht entgehen lassen. Belohnt wurden sie mit sehr nah am Original gespielten Songs von Phil Collins. Aber auch Lieder von Genesis, der ehemaligen Band von Phil Collins, standen auf dem Programm. Ebenso zwei Lieder aus dem Solo-Repertoire des früheren Genesis-Sängers Peter Gabriel.

Still Collins blickt mittlerweile fast auf ein Vierteljahrhundert Band-Historie zurück – eine Zeit, in der sich die Gruppe durch unzählige Konzerte einen Kult-Status erworben hat. Sogar der ehemalige Genesis-Sänger Ray Wilson konnte schon für gemeinsame Konzerte gewonnen werden.

Die Gruppe um Leadsänger Sven Komp gibt in normalen Zeiten rund 70 Konzerte pro Jahr, doch während der Corona-Pandemie ist natürlich alles anders. Umso erfreuter zeigte sich der Frontmann bei der Begrüßung der Konzertbesucher in Pirmasens: „Vor 20 Jahren spielten wir erstmals im nahe gelegenen Quasimodo, danach einige Male bei den Open Airs auf der Burg Lemberg und jetzt sind wir hier auf dem Gelände vom Lager 14.“

Fast so, als wäre Phil Collins selbst vor Ort

Um es vorwegzunehmen: Wer am Samstagabend die Augen schloss, konnte tatsächlich glauben, dass nicht etwa Still Collins-Frontmann Komp auf der Bühne stand, sondern Superstar Phil Collins höchst persönlich. So nahe ist Komps Gesang an dem des inzwischen 69-jährigen Briten dran und so verblüffend originalgetreu spielen auch die Instrumentalisten. Auch Backgroundsängerin Katja Symannek bot eine sehr gute Performance. Insbesondere bei den Refrains harmonierte sie prächtig mit Komp.

„Can’t Stop Loving You“ und „A Groovy Kind Of Love“ erfreuten die zahlreichen Balladen-Freunde, doch mit dem flotten „Billy Don’t Lose My Number“ schaltete die spielfreudige Gruppe sogleich wieder zwei Gänge hoch, wobei Uli Opfergeld mit einem feinen Gitarrensolo glänzte. Und mit „Over My Shoulder“ wurde auch ein Solo-Stück des Genesis-Gitarristen Mike Rutherford präsentiert. Obwohl dabei die Lichtanlage der Bühne ausfiel, spielte die Band den Song souverän zu Ende.

Der Super-Hit „I Can’t Dance“ wurde vom Sänger inklusive dem, aus dem Videoclip bekannten Stakkato-Gang interpretiert, bevor es mit „Jesus He Knows Me“ in die Pause ging.

Auch zwei Songs von Peter Gabriel im Programm

Mit „Solsbury Hill“ und „Sledgehammer“ wurden überraschend auch zwei Songs von Peter Gabriel gespielt, der ursprünglich bei Genesis gesungen hatte und nach dessen Abschied Schlagzeuger Phil Collins das Mikrofon übernahm.

Natürlich durften an diesem Konzertabend auch Collins-Hits wie „Easy Lover“, „In The Air Tonight“ oder „Can’t Hurry Love“ nicht fehlen. „Carpet Crawlers“ und der flotte Tanzflächenfeger „Invisible Touch“ von Genesis beendeten schließlich ein überaus kurzweiliges Konzert, bei dem Still Collins in rund 120 Minuten zwei Dutzend Ohrwürmer in höchst authentischer Manier darbot und dafür mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde.