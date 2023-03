Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pirmasenser Bezirkskantor Maurice Croissant weiß, mit welch großer Freude die Mitglieder der Bezirkskantorei an den Proben teilnehmen – auch wenn für sie derzeit Konzerte nicht möglich sind. Dafür veranstaltet Croissant Konzerte mit kleineren Besetzungen, so wie am Samstag mit dem Organisten Gernot Gölter und der Gruppe Eddie’s Blech. Darüber sprach Croissant mit Christian Hanelt.

Wie hat Ihnen das Konzert gefallen?

Es war ein echt tolles Konzert, mit einem bunten abwechslungsreichen Programm. Das Ensemble hatte Stücke aus drei Jahrhunderten