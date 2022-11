Am Sonntag haben wir den ersten Advent gefeiert. Langsam, aber sicher geht der Trubel auf den Weihnachtsmärkten los und fast überall ist bereits dekoriert. Viele freuen sich, dass nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden kann. Wie sehen die Menschen in der Region der Adventszeit entgegen? Ist besinnliche Stimmung schon aufgekommen? RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Tanja Daub hat sich in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Margot Sandmeier hat am Wochenende Weihnachtskugeln für ihren Vorgarten gekauft. Dort will sie im Advent die dort stehende Tanne schmücken – wie jedes Jahr üblich, zusammen mit ihren Nachbarn. „Es wird einen kleinen Umtrunk geben. Glühwein und Plätzchen und wir verbringen gemeinsam ein paar schöne Stunden“, sagt sie. Gebacken hat sie bereits, nicht zuletzt für und mit ihren kleinen Enkeln. „Am Sonntagmorgen werden mein Mann und ich dann beim Frühstück die ersten Weihnachtslieder hören, die erste Kerze auf dem Adventskranz anzünden und es uns gemütlich machen“, so Sandmeier.

Eine Tüte voll mit Weihnachtsgeschenken trägt Anika Sommer durch die Fußgängerzone, als sie für unsere Umfrage angesprochen wird. „Ich habe meinen zwei Mädchen gerade noch ein paar Spielzeuge besorgt. Sie und ich freuen uns schon riesig auf die Adventszeit. Ihre Kinderzimmer sind bereits geschmückt, vor allem die Fenster“, erzählt die junge Mutter. Den ersten Advent verbringt sie allerdings mit den Senioren in Lemberg, für die sie sich schon länger engagiert. Beim Seniorennachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und vielleicht ein Tässchen Glühwein.

„Mein Tannenbaum aus Plastik steht schon“, verrät Kathrin Ehl. In diesem Jahr sei sie damit sehr früh dran, aber auch weihnachtliche Figuren und eine Krippe zieren bei ihr schon die Fensterbänke, wie sie weiter berichtet. Direkt nach dem Totensonntag habe sie mit dem Dekorieren angefangen und auch Kekse gebacken. „Ich liebe Weihnachten und bin schon immer ein richtiger Weihnachtsmensch. Mein Wunsch ist dieses Jahr, dass es hoffentlich ein bisschen schneit an den Feiertagen“, so Ehl.

Stefan Beitelstein ist alleinstehend. Sein erwachsener Sohn studiere weit weg in Düsseldorf, deshalb falle die Weihnachtsdekoration im Advent bei ihm zu Hause etwas spärlich aus, wie er erzählt. „Vor Jahren hat mir mein Sohn aber einen wunderschönen Weihnachtsstern aus Holz geschenkt, den ich letztes Jahr wieder aufgehängt habe. Der hängt jetzt schon die ganze Zeit an Ort und Stelle“, sagt Beitelstein und lacht. Trotzdem freue er sich auf die besinnlichen Tage, denn gerade in Krisenzeiten wie diesen brauche es ein wenig Zuversicht und Hoffnung, wie er meint.

Nicole Ehret hat in der vergangenen Woche mit den Advents-Dekorationen angefangen, grüne Girlanden und rote Glocken zieren jetzt ihr Heim, wie sie verrät. „Am Sonntag, pünktlich zum ersten Advent, werde ich mit der Familie dann zum ersten Mal den Belznickelmarkt besuchen und dort ein paar schöne Stunden verbringen. Dann gibt es auch einen Glühwein“, freut sie sich.

Fünf Bleche Haselnussmaronen hat Margit Walter bereits vor dem ersten Advent gebacken, ihre Mutter und ihr Mann seien ganz verrückt danach, wie sie lachend berichtet. „An den nächsten Adventssonntagen backe ich weiter, sodass wir immer einen kleinen Vorrat zu Hause haben. Einen Teil davon nehmen wir dann mit in unseren Skiurlaub. Nach dem Skifahren gibt es dann Plätzchen und Glühwein“, kündigt sie an.