Eine Mutter vom Sommerwald wollte im Stadtrechtsausschuss die Busfahrkarte ihres Sohnes bezahlt haben. Das wurde abgelehnt. Jetzt versucht sie es bei einem anderen Amt.

Der Streit über Busfahrkarten, die in den Vororten ganz selbstverständlich von der Stadt bezahlt werden, im Stadtgebiet aber nicht, hat nun eine weitere Mutter auf den Plan gerufen. Im Sommer war das Problem im Stadtrat thematisiert worden: Damals hatte eine andere Mutter den Schulweg ihrer Tochter als nicht zumutbar bezeichnet, weil diese vom Sommerwald in die weiterführende Schule in der Stadt laufen muss. Das sieht die Stadtverwaltung anders, im Schulträgerausschuss gab es widersprüchliche Meinungen und bis zu einer Entscheidung will die Stadtspitze eine Stellungnahme der Polizei zur Sicherheit der Schulwege in der Stadt vorlegen.

Im Stadtrechtsausschuss saß nun wieder eine Mutter vom Sommerwald, die für ihren Sohn eine Busfahrkarte wollte. Das Kind müsse Medikamente nehmen und brauche für den Schulweg eine Stunde einfach. Die Familie wohnt im Ulmenweg, ganz hinten im Sommerwald. Laut Verwaltung seien es nur 2,5 Kilometer Fußweg. Kartendienste im Internet kommen jedoch auf 3,7 oder gar vier Kilometer und berechnen die Laufzeit auf 54 Minuten. Die zumutbare Entfernung für den Fußweg in die Schule sieht das Landesgesetz bei mehr als vier Kilometern. Die Rodalber Straße sei besonders gefährlich, da dort meist 50 Stundenkilometer oder schneller gefahren werde, argumentierte die Mutter, die ihrem Sohn aus eigener Tasche ein Deutschlandticket gekauft hat.

Kann das Jugendamt in diesem Fall etwas ausrichten?

Guido Frey vom Schulverwaltungsamt verwies auf das Landesgesetz und die Prüfung der Polizei, wonach der Schulweg innerhalb der Stadt generell nicht gefährlich sei. Es gebe meist Zebrastreifen oder Ampeln. Ein Attest wie von der Mutter vorgeschlagen, sei im Gesetz nicht vorgesehen. „Wir haben die Vorgaben nicht gemacht“, warb Frey um Verständnis für die Ablehnung der Kostenübernahme. Er verwies die Frau an das Jugendamt, das vielleicht wegen der medikamentös behandelten Einschränkungen des Kindes eine Kostenübernahme des Bustickets veranlassen könne. Das will die Frau nun versuchen und zog ihren wohl erfolglosen Widerspruch im Stadtrechtsausschuss zurück.