Dass Fußballerinnen auch Langlauf-Talente sein können, beweist unsere heutige Laufpatin, die Rodalberin Sina Fränzel. Die 27-jährige Juristin kickt bei der Fußballvereinigung Münchweiler. Sie zeigt den RHEINPFALZ-Lesern eine knapp neun Kilometer lange Runde mit wenig Steigungen.

Bei Nieselregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt treffen wir uns an einem Freitag um 9 Uhr am Start- und Zielpunkt, dem Hilschberghaus des Pfälzerwald-Vereins Rodalben. „Dreimal, manchmal auch öfter, jogge ich. Häufig mit Mitspielerinnen und mit Lauffreunden meines Fußballvereins, der Spielvereinigung Münchweiler, hin und wieder aber auch alleine“, sagt Sina Fränzel. Ihre Lieblingsstrecke ist genau neun Kilometer lang und landschaftlich sehr reizvoll: Wir laufen ausschließlich auf Waldboden, mal auf breiteren Waldwegen, mal auf Pfaden und auf Trails, wie Teilstücke des weit über die Grenzen der Region bekannten „Felsenwanderweges“.

Teile des Felsenwanderweges

Parkmöglichkeiten gibt es beim Startpunkt am Hilschberghaus zu Genüge. Die ersten Meter geht’s vom Parkplatz aus knackig bergauf, der Beschilderung „Trimm-Pfad“ folgend, entlang der Stromtrasse, dafür aber nur etwa 270 Meter. Am höchsten Punkt biegen wir rechts ab. Uns begegnen schon auf den ersten Metern einige Spaziergänger, und auch zu einem vor uns laufenden Jogger-Pärchen schließen wir auf. Nach 1,52 Kilometern schwenken wir nach rechts ab, einer Beschilderung „Eichenweg“ und „KZV Heide“ folgend. Nach 1,75 Kilometern geht es an der Weggabelung links. Auffällig ist die Nordic-Walking-Beschilderung: rotes Viereck mit weißem Pfeil und der Aufschrift „2 und 3“.

„Würden wir jetzt den Hauptweg weiterlaufen, kämen wir nach zwei Kilometern wieder an den Parkplatz Hilschberghaus“, erklärt mir die Rodalberin, die gefühlt hier mit jedem Baum per Du ist und im kommenden Jahr den ein oder anderen Volkslauf joggen möchte.

Nach 1,95 Kilometern begeben wir uns links auf den Felsenwanderweg, der insgesamt etwa 45 Kilometer lang ist und rund um Rodalben führt. Wir joggen ein besonders schönes Teilstück davon, auf schmalen Pfaden mit herrlichen Blicken über den Pfälzerwald. Hin und wieder begegnen uns Spaziergänger. Nach 2,4 Kilometern erreichen wir die „Gipfelstürmerhütte“, eine kleine Schutzhütte, direkt am Felsenwanderweg gelegen.

Jura-Wunsch seit Schulzeit

Eine Sitzgruppe lädt hier zum Verweilen auf. Dafür habe ich jedoch keine Zeit. Denn ich versuche immerhin, Sina Fränzel auf Sicht zu halten, sie hat inzwischen einen beachtlichen Vorsprung herausgelaufen, wartet aber immer wieder auf mich an Weggabelungen. Die waschechte Rodalberin erzählt mir, dass während der Schulzeit der Gedanke gereift sei, Juristin werden zu wollen. „Jura hat mich interessiert. Es ist anspruchsvoll, abwechslungsreich, und man hat mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun“, sagt sie und betont zugleich, dass sie einen gewissen Respekt vor der Verantwortung in diesem Bereich hegt.

Passage für Tempoläufe

Nach 3,67 Kilometern stößt der Felsenwanderweg auf den Hauptweg. Hier joggen wir auf dem breiten Weg nach rechts. Wer abkürzen möchte, könnte links abbiegen und käme wieder auf dem Hauptweg nach etwa fünf Kilometern zum Ausgangspunkt zurück. Sina Fränzel joggt am Pfosten 41 aber nach rechts auf den „Ludendorf-Weg“. Es folgt ein sehr flüssig zu joggendes Teilstück, auf leicht abschüssigem Terrain. Diese Passage ist prädestiniert zum Verbessern des Laufstils oder auch für Tempo- und Intervall-Läufe. Rund drei Kilometer lang ist der Abschnitt.

Keine nennenswerte Steigung

Wir schwenken nach 6,28 Kilometern an einer Weggabelung rechts ab. Nach 6,7 Kilometern sehen wir die ersten Häuser des Rodalber Stadtteils „Heide“ und joggen oberhalb der Wohnbebauung auf schmalen, aber flüssig zu laufenden Pfädchen bis zu unserem Ausgangspunkt, dem Parkplatz Hilschberghaus. Erfreulich, dass keine nennenswerte Steigung schwere Beine macht.

„Rundum-Sorglos-Strecke“

Fazit: eine „Rundum-Sorglos-Strecke“, mit vielen Möglichkeiten abzukürzen. Von daher ist sie sowohl für Walker als auch für Jogger prädestiniert. Wir brauchen eine Stunde, unsere Laufpatin läuft die Strecke üblicherweise unter 45 Minuten. Das begehrte Ausflugsziel Hilschberghaus lädt normalerweise dann zum Verweilen ein und dazu, den Kohlenhydratspeicher in flüssiger und fester Form wieder zu füllen – wenn nicht gerade Corona-Beschränkungen vorliegen.