Simon Tigges ist mit Wirkung zum 1. Oktober vom städtischen Beigeordneten Denis Clauer zum hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur verpflichtet worden. Damit tritt er die Nachfolge von Karl-Heinz Bär an, der das Amt seit 2018 innehatte. Zum 1. Dezember wird Simon Tigges auch Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzes und zeichnet sich dann ebenfalls für die hauptamtliche Feuerwehr und die Verwaltungskräfte verantwortlich. Bei der Nachfolgesuche hatte er sich gegen mehrere externe Bewerber durchgesetzt.

Zum 22. Mai 2021 hatte er die stellvertretende Leitung des Brand- und Katastrophenschutzamtes übernommen. Nach der Ausbildung zum Rettungsassistenten und einer mehrjährigen Tätigkeit im Rettungsdienst beim DRK Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel absolvierte Tigges die Laufbahnausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und war als Feuerwehrbeamter bei der Stadt Brühl tätig. Von 2017 bis 2020 studierte er – im Rahmen der Laufbahnausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst – Sicherheitstechnik mit dem Schwerpunkt „Abwehrender und vorbeugender Brandschutz“ an der Bergischen Universität Wuppertal. Karl- Heinz Bär tritt nach 13 Jahren bei der Stadt Pirmasens in den Ruhestand. Er war seit 2011 bei der Stadt Pirmasens als Amtsleiter beschäftigt. Die Übergabe des symbolischen Staffelstabes erfolgt beim traditionellen Kameradschaftsabend der Feuerwehr am 30. November.