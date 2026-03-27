„Mein Ziel ist es, die Nummer eins beim FK Pirmasens zu werden.“ Dies sagt Simon Schwarz, aktuell Torhüter der zweiten FKP-Mannschaft. Und von wem er in jedem Training lernt.

Der 20-Jährige hat in den bisher vier Verbandsligaspielen des U23-Teams nach der Winterpause zwischen den Pfosten gestanden. In der ersten Saisonhälfte war er mal Ersatztorhüter des Oberligateams, mal Schlussmann der zweiten Mannschaft. „Für mich es so zurzeit besser, weil ich Spielzeit bekomme. Das ist doch optimal als junger Torhüter“, erklärt der Bottenbacher, warum er seine jetzige Position dem Ersatztorwart-Dasein beim Oberligateam vorzieht. Diese Position hat nun Lukas Kupper inne. Nach Ansicht von Schwarz, der in der U17 ein Jahr beim 1. FC Kaiserslautern spielte, war es für das Trainerteam wohl „eine 50:50-Entscheidung“ gewesen: „Ich könnte nicht sagen, wer im Training die Nase vorne hat.“

Sein Langzeitziel sei es jedoch, Benjamin Reitz (28) im Tor der ersten Mannschaft abzulösen. „Benny hat schon ein Wahnsinnsniveau. Mir ist ganz klar, dass ich mich da hintanstellen muss. Ich kann in jedem Training von ihm lernen. Wenn er aber mal aufhört, dann hoffe ich, das Vertrauen der Verantwortlichen zu bekommen“, sagt Schwarz.

U17-Jahr in Kaiserslautern hat ihm viel gebracht

In seiner Zeit beim FCK hatte er mit Enis Kamga, der kürzlich einen Profivertrag auf dem Betzenberg unterschrieb, einen Widersacher im Kampf um die Nummer eins auf Top-Niveau. „Er ist zwar nicht mein Jahrgang, aber er hat seine Sache richtig gut gemacht. Damals hatte ich eine kleine Verletzung zu Beginn der Saison, dann bin ich nicht mehr vorbeigekommen“, erzählt Schwarz über den Junioren-Nationaltorhüter. Ihm habe „das Jahr in Kaiserslautern sehr viel gebracht“, sagt der angehende Physiotherapeut und fügt hinzu: „Ich würde das jederzeit wieder so machen. Genauso wie ich wieder zum FKP zurückkommen würde. Pirmasens ist ein optimaler Verein für mich, ich spiele hier schon so lange und fühle mich richtig wohl.“

Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der FKP II in der Verbandsliga beim Tabellenzweiten, dem TB Jahn Zeiskam. „Zeiskam kämpft mit Mechtersheim um den Aufstieg in die Oberliga. Aber wir müssen uns nach unseren Leistungen in den vergangenen Wochen nicht verstecken“, merkt Schwarz an.